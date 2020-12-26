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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير التعليم العالي يعلن نتائج الانتخابات الطلابية في الجامعات الحكومية

السبت 26/ديسمبر/2020 - 11:06 ص
جريدة الدستور
ريم محمود
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أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن نتائج الانتخابات الطلابية التي أقيمت في الجامعات الحكومية.

واعتمد الوزير الجداول الانتخابية يوم ٢ ديسمبر وتم الإعلان عن الانتخابات ٣ ديسمبر، وأقيمت الانتخابات خلال الفترة من ١٠ إلى ٢٤ ديسمبر وبلغ عدد الطلاب المتقدمين ٢٣٦٤٦ طالبا وطالبة، وبلغ عدد الطعون المقدمة ١١٦٤ طلبا تم قبول منها ٤٧٦ طلبا، وبلغت أعداد المتقدمين بعد الطعون ٢٣١٧٠ طالبا وطالبة، وبعد التنازلات أصبح العدد النهائي المتقدم ٢٢٢٧٨ طالبا وطالبة بواقع ١٢٥٧٨ طالبا و٩٧٠٠ طالبة.

وجاءت عدد أعضاء اللجان الطلابية على النحو التالي، الرياضية ٢٧٠٤ والاجتماعية ٢٧٦٣ والجوالة ٢٤٧٢ والثقافية ٢٦٤٠ والفنية ٢٧٤٦ والأسر ٢٦٣١ والعلمية ٢٦٥٩، واكتمل النصاب في التصويت والتزكية في ٦٦.٣٥%، فيما تمت الإعادة على 33.65%.

وشهدت الانتخابات الطلابية فوز ٥٧ طالبة بمنصب رئيس اتحاد كلية من إجمالي ٤٢٢ بنسبة ١٣.٥%، وفازت ١١١ طالبة بمنصب نائب رئيس اتحاد كلية بنسبة ٢٦.٣%، فيما حصدت الطالبات ٧ مراكز نائب رئيس اتحاد جامعة وهي جامعات (القاهرة، مطروح، دمنهور، الفيوم، الأقصر، طنطا، بنها)، بنسبة ٢٦%، كما حصدت الطالبات ٤٤ مكانا كأمين لجنة عليا من أصل ١٨٩ بنسبة ٢٣.٢٨% بالإضافة إلى ٦٠ منصبا كأمين مساعد لجنة عليا بنسبة ٣١.٧%.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الطلابية خلال الأسبوع الجاري، لإحلال الأماكن التي شغرت نتيجة التصعيد إلى مراكز أعلى.

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