قرر الفريق كامل الوزير وزير النقل تعيين العميد أحمد جاد ابراهيم رئيسا للإدارة المركزية لرئاسة شؤون هيئة السكة الحديد، معارا لمدة عام.وتعد رئاسة الإدارة المركزية من أهم المناصب في هيئة السكة الحديد، وظلت خالية منذ عام 2018 ولم يعين لها مسؤولا بشكل رسمي حتى أصدر وزير النقل قراره.