ضبط عصابة سرقة المساكن في الدقهلية

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المساكن بالدقهلية.وتبلغ لقسم شرطة أول المنصورة بمديرية أمن الدقهلية من ( ربة منزل- مقيمة بدائرة القسم ) باكتشافها سرقة (بعض المصوغات الذهبية، مبالغ مالية ) من داخل الشقة محل سكنها.وتم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابى ضم ( 4 أشخاص - مقيمين بدائرة قسم شرطة أول المنصورة ومركز المنصورة – لأحدهم معلومات جنائية) تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم سرقات المساكن ( بأسلوب المفتاح المصطنع ).عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية أسفرت عن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا تفصيليًا بارتكابهم الواقعة.. وبتطوير مناقشة المتهمين اعترفوا بارتكاب ( عدد 5 جرائم سرقة بذات الأسلوب بدائرة القسم ) وتم إرشادهم ضبط جميع المسروقات المستولى عليها فى تلك الوقائع.وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.