أمطار بالبحر الأحمر والمحافظة تعلن الطوارئ

شهد طريق "سفاجا- قنا"، منذ قليل، سقوط أمطار متوسطة، مع انتشار للسحب المنخفضة وظاهرتي الرعد والبرق، بمدن محافظة البحر الأحمر كافة.ورفعت محافظة البحر الأحمر درجة الاستعداد القصوى بمختلف مدن ومديريات المحافظة تحسبًا لسقوط الأمطار الغزيرة وتحولها للسيول بالأودية الجبلية مع رصد تحذيرات الأرصاد الجوية ووزارة الري.وناشدت محافظة البحر الأحمر وأجهزة المرور، السائقين، بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة والالتزام بالتعليمات المرورية والسرعات المقررة.