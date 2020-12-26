2.23 مليون إصابة بكورونا والوفيات 70 ألفًا و302 في بريطانيا

وصل إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة إلى 23. 2 مليون حالة إصابة حتى الساعة 07:30 صباح اليوم السبت بتوقيت لندن، حسبما أظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز، ووكالة بلومبرج للأنباء.ووفقا للبيانات بلغ إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في البلاد 70 ألفا و302 حالة.وأشارت البيانات إلى تعافى 4822 شخصا من مرض "كوفيد 19"، الذي يسببه فيروس كورونا.وسجلت المملكة المتحدة أول حالة إصابة في البلاد قبل نحو 47 أسبوعا.