22 نقابة تركية تطالب بالإفراج عن صلاح الدين دميرطاش

أصدرت 22 نقابة فرعية للمحامين في تركيا، بيانا طالبت فيه بإطلاق سراح المرشح الرئاسي السابق صلاح الدين دميرطاش، وذلك بعد قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإفراج عنه.ووفقا للبيان: أنه على الرغم من قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلا أنه لم يتم الإفراج عن دميرطاش، وأشار البيان إلى المادة 46 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي وقعت عليها تركيا دون تحفظ، فإن قرارات المحكمة ملزمة لجميع الدول الأعضاء.أكد البيان على أنه في حالة رفض الحكومة التركية الافراج عنه فإن هذا الأمر له عواقب تصل إلى الطرد من المجلس.وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اعتبرت استمرار اعتقال دميرطاش يرجع لأسباب “سياسية” مطالبة بالإفراج عنه على وجه السرعة.