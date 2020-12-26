طقس سيئ يضرب قنا.. وتحذيرات لقائدي السيارات

سادت حالة من الطقس السيئ، اليوم السبت، محافظة قنا، وسط سقوط أمطار متوسطة في أنحاء عديدة بمدن ومراكز محافظة قنا.ورفعت محافظة قنا، درجة الاستعداد في كافة المديريات المعنية، لمواجهة حالة الطقس، الذي ضرب كافة أنحاء المحافظة، وسط تحذيرات للمواطنين من الاقتراب من أعمدة الكهرباء.وفي سياق آخر، حذر مرور قنا، قائدي المركبات، من السرعة الزائدة على الطرق السريعة الزراعية والصحراوية، فضلًا عن طريق "قنا-البحر الأحمر" لتوقعات سقوط السيول، بسبب حالة الطقس التي تمر بها البلاد.ووجه اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، برفع درجة الاستعداد والطوارئ في كل المرافق الخدمية والمستشفيات ومجالس المدن للتعامل السريع مع موجة التقلبات الجوية؛ حرصًا على سلامة المواطنين.