«علمية كورونا»: عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية سبب ارتفاع الإصابات

قال الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن ارتفاع أعداد الإصابات يرجع إلى عدم اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل المواطنين، والاستهانة بتواجد الفيروس بعد أن سجلت مصر معدلات إصابة منخفضة أواخر فصل الصيف الماضي.وأوضح حسني أن اللجنة توقعت عودة ارتفاع الإصابات خلال فصل الشتاء بالتزامن مع برودة الجو وحدوث نزلات البرد لدى المواطنين، لافتا إلى أنه من المتوقع أن ترتفع الإصابات أكثر من ذلك إذا استمر المواطنين فى التهاون وعدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس.وأشار إلى أن اللقاح الذي حصلت مصر على دفعة منه سيتم تطعيم الأطباء العاملين بمستشفيات الحميات والصدر به خلال أيام وفور انتهاء تسجيلهم على الموقع المخصص للحصول على اللقاح.ولفت إلى أنه سيتم تلقيح كافة الفئات المستهدفة تباعا وفور الحصول على الدفعة الثانية من اللقاح، مؤكدا أن الأولوية ستكون لكبار السن وذوي الأمراض المزمنة.وناشد حسني المواطنين بعدم الاعتماد على وجود لقاح للفيروس والتهاون في الإجراءات الوقائية، مؤكدا أن ارتداء الكمامات والمحافظة على التباعد الاجتماعي من أهم عوامل الوقاية من الإصابة والمحافظة على الصحة، لافتا إلى أن هناك سلالات جديدة للفيروس تظهر في عدد من الدول ويجب اتخاذ الحيطة والحذر.وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت عن جاهزيتها للتصدي للموجة الثانية من فيروس كورونا مع بداية فصل الشتاء وتوقعت ارتفاع أعداد الإصابات خلال الأيام المقبلة وناشدت الوزارة المواطنين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار الفيروس كما أكدت الوزارة على ضرورة ارتداء الكمامات في الأماكن العامة والمواصلات والالتزام بالتباعد الاجتماعي وتجنب التواجد في الأماكن المزدحمة.