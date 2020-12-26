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محافظات

وزير التعليم العالي يفتتح أول مركز لمكافحة الأوبئة وتفشي الأمراض

السبت 26/ديسمبر/2020 - 10:47 ص
جريدة الدستور
الفيوم - زينب علاء
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افتتح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يرافقه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، مركز مكافحة الأوبئة وتفشي الأمراض بمبنى البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل، اليوم السبت.

وقال أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، إن مركز مكافحة الأوبئة وتفشي الأمراض يعد الأول من نوعه على مستوى الجامعات المصرية ويضم فريق من الباحثين المتميزين من الكفاءات العلمية والمتفرغين كليًا لإجراء الأبحاث التطبيقية محليًا ودوليًا بالتعاون مع المنظمات الرائدة والشهيرة في التعامل مع الأوبئة والحد من انتشارها وتأثيرها على الصحة والاقتصاد وحياة البشر.

وأضاف، أن المركز يهدف لتطوير النتائج الطبية وترجمة الأبحاث العلمية إلى ممارسات عملية قابلة للتطبيق ونشر المعرفة الصحيحة بين الناس حول الفيروسات والكائنات الدقيقة وأيضًا المراقبة الوبائية ورصد التهديدات المحتمل وقوعها ووضع القواعد الإشرافية للمنظومة الصحية لمكافحة الأوبئة وتفشي الأمراض بجانب إعطاء الأولوية لتوفير أبحاث ذات نتائج طبية تخاطب احتياجات المجتمع الوطني بالإضافة لتقييم المخاطر ومعالجتها قبل وأثناء وقوعها.

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