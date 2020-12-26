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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نواب «تنسيقية الأحزاب» يستخرجون كارنيه عضوية البرلمان اليوم

السبت 26/ديسمبر/2020 - 10:46 ص
جريدة الدستور
كريمة أبو زيد و السيد السعدنى
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يصل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مجلس النواب ظهر اليوم السبت في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، لإنهاء إجراءات استلام كارنيه عضوية البرلمان الجديد، أيضا حقائب برلمانية تحتوي على تابلت وكتيب للدستور تساعد النائب في عمله.

وتتبع الأمانة العامة لمجلس النواب الإجراءات الاحترازية الكاملة لسلامة الأعضاء الجدد من فيروس كورونا المستجد، كما تستقبل أعضاء مجلس النواب المنتخبين (بالنظام الفردي)، ابتداء من غدا الأحد وعلى مدار 3 أيام بإجراءات احترازية ووقائية كاملة حرصا على سلامتهم.

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