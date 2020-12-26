نواب «تنسيقية الأحزاب» يستخرجون كارنيه عضوية البرلمان اليوم

نواب «تنسيقية الأحزاب» يستخرجون كارنيه عضوية البرلمان اليوم
السبت 26/ديسمبر/2020 - 10:46 ص
كريمة أبو زيد و السيد السعدنىطباعة
يصل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مجلس النواب ظهر اليوم السبت في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، لإنهاء إجراءات استلام كارنيه عضوية البرلمان الجديد، أيضا حقائب برلمانية تحتوي على تابلت وكتيب للدستور تساعد النائب في عمله.
وتتبع الأمانة العامة لمجلس النواب الإجراءات الاحترازية الكاملة لسلامة الأعضاء الجدد من فيروس كورونا المستجد، كما تستقبل أعضاء مجلس النواب المنتخبين (بالنظام الفردي)، ابتداء من غدا الأحد وعلى مدار 3 أيام بإجراءات احترازية ووقائية كاملة حرصا على سلامتهم.
وتتبع الأمانة العامة لمجلس النواب الإجراءات الاحترازية الكاملة لسلامة الأعضاء الجدد من فيروس كورونا المستجد، كما تستقبل أعضاء مجلس النواب المنتخبين (بالنظام الفردي)، ابتداء من غدا الأحد وعلى مدار 3 أيام بإجراءات احترازية ووقائية كاملة حرصا على سلامتهم.