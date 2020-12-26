محافظ البحيرة يستقبل وزير التنمية المحلية بوادي النطرون

استقبل اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، منذ قليل، اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بمدينة وادى النطرون، حيث تأتي زيارة وزير التنمية المحلية لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات الجارى تنفيذها على أرض المحافظة بمراكز وادى النطرون وبدر وأبوالمطامير.هذا وقد نقل اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، لوزير التنمية المحلية حب وتقدير شعب وأهالي البحيرة والجهاز التنفيذي لوزارة التنمية المحلية والقيادة السياسية للجهود الكبيرة التى توليها الوزارة لدعم المحافظة المستمر والمتواصل، وتنميتها والعمل على توفير كافة احتياجات ومتطلبات المواطنين.حضر الاستقبال الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، والمهندس حازم الأشموني، سكرتير عام المحافظة، وكامل غطاس، رئيس مدينة وادي النطرون، وقيادات الوزارة والمحافظة.