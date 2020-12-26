الأردن تلفظ الإخوان مجددا.. الجماعة تخسر معركة اللجان النيابية

تعرضت جماعة الإخوان في الأردن لانتكاسة جديدة، حيث فشلت في شغل مقعد في أي من اللجان النيابية الخمس عشرة، أي أن الجماعة باتت خارج المعادلة البرلمانية الأردنية.ونجحت المجموعة، التي يمثلها تحالف الإصلاح الوطني، في الفوز بستة مقاعد فقط في انتخابات 10 نوفمبر النيابية الماضية، وخسرت نحو ثلثي المقاعد التي فازت بها في الانتخابات التشريعية السابقة 16 مقعدا، ولم تتمكن المجموعة من تشكيل ائتلافات، حيث تتطلب اللوائح الداخلية لمجلس النواب أن يكون هناك 10% من مجموع أعضاء البرلمان للقيام بذلك، وأحيلت معظم اللجان إلى النواب الجدد الذين بلغ عددهم 98 نائبا من أصل 130، وشكلت معظم اللجان عن طريق الانتخابات بينما تم تشكيل 5 لجان بالإجماع.ويرى المحللون أن وجود الإخوان في أي من اللجان سيؤدي عمليا إلى انحيازها إلى جانبها في كل القضايا داخل البرلمان، وبالتالي تفقد كل نفوذها، خاصة في العملية التشريعية.كان البرلمان هو المنفذ الوحيد للإخوان للعمل السياسي من خلال حضور ممثلين عن ذراعه السياسي "جبهة العمل الإسلامي" لكن الوضع تغير، وليس لهذا الحزب اليوم أي وزن في البرلمان، فيما تلاحق جماعة الإخوان قضايا تطالب بحلها.فيما نشرت وزارة التنمية الاجتماعية مؤخرًا إعلانًا رسميًا في وسائل الإعلام الأردنية حول القرار الصادر عن محكمة النقض، أعلى هيئة قضائية في المملكة، القاضي بحل الإخوان، في خطوة اعتبرتها الأخيرة عدائية وخطيرة، مبينًا وجود إرادة رسمية لتنفيذ القرار القضائي.وأوضحت محكمة النقض في قرارها رقم 20132020 أن "جمعية الإخوان المسلمين التي تأسست عام 1946 تعتبر منحلة من تاريخ 16 يونيو 1953 تنفيذًا لحكم المادة 12 من قانون العمل الخيري قانون الجمعيات رقم 36 لسنة 1953 المنشور في الصفحة 550 من الجريدة الرسمية رقم 1134، وبعد شهر من نشره في الجريدة الرسمية".ودعت وزارة التنمية الاجتماعية في إصدارها الدائنين والمدنيين إلى التواصل معها فيما يتعلق بأي حقوق مالية أو غيرها ضد الجمعية، مع الوثائق الثبوتية، خلال فترة شهر من تاريخ نشر الإعلان.وكانت السلطة التنفيذية قد ترددت في السابق عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق جماعة الإخوان لاعتبارات قال مراقبون إنها سياسية وتتعلق بمخاوف بشأن ردود فعل الجماعة.ويرى مراقبون أن هذه المخاوف تراجعت في ظل وعي متخذي القرار في المملكة بأن جماعة الإخوان لم تعد لها نفوذ كبير على الجمهور بسبب تآكل قاعدتها الشعبية، وهو ما أكده تدني أدائها في التشريع الأخير.وتعرضت جماعة الإخوان المسلمين في السنوات الأخيرة لضربات قاتلة لعل أبرزها الانقسامات الداخلية التي أصابتها وأثرت على قياداتها العليا.