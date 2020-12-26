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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

«المقاولون» يناقشون حزمة إجراءات لحماية صغار المقاولين من كورونا

السبت 26/ديسمبر/2020 - 10:42 ص
جريدة الدستور
علا العلاف
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قال المهندس شمس الدين يوسف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن المقاولون يناقشون حزمة من الإجراءات لحماية شركات المقاولات الصغيرة التي يجب اتباعها وتنفيذها خلال انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا وتكثيف كافة الإجراءات الاحترازية على كافة العمالة القائمة على تنفيذ المشروعات القومية بالمدن الجديدة، لافتًا إلى أن العمالة تعد رأس مال كافة شركات قطاع المقاولات.

وقال «شمس الدين»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور، أن قطاع التشييد والبناء يطالب الجهات المعنية بدور كبير في حماية القطاع والقائمين عليه ومساندتهم في مواجهة التداعيات السلبية الناتجة عن تاثير هذا الوباء، من خلال إجراءات عديدة أهمها إطلاق حزم تحفيزية واقتصادية، ومنح المقاولين إعفاءات ضريبية لعام الوباء.

وطالب بضرورة الإسراع في دفع المستحقات المالية للمقاولين المستحقة لدى جهات الإسناد، وصياغة قوانين جديدة لحماية المهنة وعمل عقود موحدة ومتوازنة، حيث أن البنية التشريعية تعد أساسا قويا لقطاع قوي، كما يجب طرح مشاريع جديدة إنشائية وبنية تحتية لتشغيل القطاع، ومخاطبة البنوك لتوفير التمويلات وتاجيل سداد الإقساط المستحقة علي المقاولين على الأقل الشركات الصغيرة والمتوسطة التى تمثل النسبة الأكبر فى قطاع المقاولات حيث تصل بنسبة 85 % من إجمالي شركات المقاولات المقيدة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد ومنح المقاولين التسهيلات المناسبة وتعويضهم عن جزء من تقلص أعمالهم خلال فترة انتشار الوباء.

وأشار إلى أن قطاع المقاولات واحد من القطاعات الهامة التي ترتبط ارتباطا وثيقا بمتطلبات أفراد المجتمع في المسكن والمدرسة والطرق والمستشفيات والكهرباء والمياه، كما أنه من القطاعات كثيفة العمالة، التي تضمن توفير فرص العمل وتشغيل باقي القطاعات الاقتصادية.

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