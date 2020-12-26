سحب كثيفة وأمطار في سماء الأقصر

شهدت محافظة الأقصر، اليوم السبت، ظهور غيوم كثيفة بجميع المراكز والمدن، صاحبها هطول أمطار متفرقة خفيفة.من جانبه أعلن محسن الشامى، مدير الإدارة العامة للأزمات والكوارث بمحافظة الأقصر، أنه تم رفع درجة الاستعدادات على مستوى مراكز ومدن المحافظة، ومراجعة مخرات السيول ومعدات التدخل لمجابهة الأمطار ومهمات الإغاثة.وأضاف الشامي أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، لتلقى أى طارئ والتنسيق مع الجهات المعنية والمديريات الخدمية والهلال الأحمر بالمحافظة، لتبليغ الغرفة بالطوارئ فور حدوثها، ويأتي ذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر.وكانت سلطات محافظة الأقصر أنهت استعداداتها الاستباقية لمواجهة أزمات وأمطار وسيول فصل الشتاء المحتملة، وذلك وفقًا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بضرورة الاستعداد المبكر لفصل الشتاء عبر تجهيز كافة مخرات السيول بمختلف المدن والقرى.من جانبه أوضح اللواء عماد أبوالعزايم، سكرتير مساعد محافظ الأقصر، أن المحافظة أنهت جميع استعداداتها لاستقبال فصل الشتاء، حيث تم تنفيذ فعاليات مشروع معسكر الإيواء بمدينة الطود، وذلك كنموذج لمحاكاة مواجهة الأزمات والكوارث بمشاركة فرق الجوالة بمراكز الشباب، بمشاركة فتحى محمد خير، وكيل المديرية للشباب، وعلاء عبدالحفيظ، مسئول الأزمات بالمديرية، وذلك في ظل اهتمام الدولة والقيادات التنفيذية بالاستعداد لمواجهة الأزمات والكوارث.وأضاف أنه تم تشكيل لجنة للمرور علي مخرات السيول فى جميع المراكز والمدن، والتي اتخذت بدورها حزمة من الإجراءات، منها المرور على مخرات السيول، والتأكد من تطهير المخرات للسيول، هذا إلى جانب المتابعة اليومية لمدى صلاحية معدات التعامل مع الأمطار والسيول وكفاية مهمات الإغاثة، وفي مدينة إسنا تم العمل على تطهير كافة المخرات في مناطق وقرى "الشغب والحلة والدبابية وأبوسعيد الهنادى"، وتم الانتهاء من أعمال تبطين مخر سيل الكلابية فى مركز الطود، وتم التأكد من تطهير مخرات نجع مكى والحسينات والعشر وبربخ ووادى عنان والندافين، وفى مركز أرمنت تم تطهير مخرات حاجر أبودغار والرزيقات والمحاميد، وفى مركز القرنة تم تطهير مخرات القرنة والملاحة وحاجر الضبعية، وفى مركز الزينية، الذى يضم مدينتى الزينية وطيبة الجديدة، تم إنشاء 5 سدود و5 بحيرات جديدة العام الماضى لحجز وتخزين المياه، كما تم إنشاء معسكر الإيواء التجريبى والتدريبى لمنكوبى الأمطار والسيول والكوارث بمدينة الطود.وأوضح أن المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، والعقيد عادل السيد، المستشار العسكري لمحافظة الأقصر، تابعا أعمال لجنة قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكري لتنفيذ التدريب العملى المشترك (صقر ٦٢) لمواجهة الأزمات والكوارث تحسبًا للأمطار المحتملة مع بدء فصل الشتاء، وتم بتعاون جميع الهيئات والمؤسسات بالمحافظة عرض لواء مهندس محمد يحيى كمال، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، تجهيزات المعدات والسيارات وأفراد شركة المياه والاستعدادات القائمة لمواجهة تحديات التقلبات الجوية المحتملة، وما يصاحبها من سقوط أمطار وسيول، حيث تضم 60 معدة وسيارة مجهزة بالكامل لمواجهة الأزمات، وتشمل الاستعدادات رفع درجة استعداد غرف عمليات الخط الساخن ووحدات الشفط وسيارات الكسح، وعمل نوبتجيات سائقى سيارات الكسح والإمداد بالمياه على مدار ٢٤ ساعة، والتأكد من مولدات القوة في جميع محطات المياه والصرف، ومتابعة أحوال الطقس من خلال المواقع المعتمدة للأرصاد، وتم عمل محضر تنظيم تعاون مع المستشار العسكرى بالمحافظة، وعمل محضر تنظيم تعاون مع شركات مياه المحافظات المجاورة (قنا وأسوان)، واستعداد الدفع بالمعدات حال حدوث أي أمطار وسيول، كما أن الشركة على تواصل دائم مع إدارة الأزمات بالمحافظة.كما وجه رئيس الشركة بضرورة فحص مولدات الديزل ومتابعة مديرى إدارات الصرف الصحى ومياه الشرب للصيانة والتشغيل للمحطات والمولدات والمحولات الكهربائية، وأكد على الجاهزية والاستعداد لغرفة عمليات الخط الساخن 125 السريع مع شكاوى المواطنين، وفحص أجهزة اللاسلكى والاتصال بها، وتم التأكيد على توافر المواد البترولية اللازمة لعمل محولات الديزل، وذلك استعدادًا للتغيرات المناخية المتوقعة في مختلف أنحاء الجمهورية.