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محافظات

وزير التعليم العالي يفتتح المبنى الجديد لمعهد بحوث دول حوض النيل بالفيوم

السبت 26/ديسمبر/2020 - 10:40 ص
جريدة الدستور
الفيوم - زينب علاء
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افتتح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يرافقه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، والدكتور كمال غلاب، القائم بأعمال عميد معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل، المبنى الجديد لمعهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل اليوم السبت.

واستمع خالد عبد الغفار إلى شرح تفصيلي من أحمد جابر شديد عن المبنى الجديد للمعهد والذي بلغت تكلفة إنشائه 47 مليون جنيه مصري ويتكون من 6 أدوار تشمل 7 قاعات تدريسية بسعة إجمالية 400 فرد، وقاعة كبرى للمؤتمرات والمناسبات بسعة 143 فردا وقاعتين للترجمة الفورية بالإضافة لثلاث معامل بحثية منهم معملان للكمبيوتر ومعمل لتحليل التربة والمياه.

وأضاف أن المعهد الذي تم إنشاؤه بقرار من رئيس الوزراء رقم 628 لسنة 2013 يعد معهدًا متفردًا في أساليبه البحثية والدراسية التي تتخصص في دراسة قضايا دول حوض النيل واقتراح الحلول المناسبة لها ووضع وتنفيذ برامج التدريب المشتركة لمعالجة هذه القضايا.

وأشار أحمد جابر شديد أن المعهد يضم ثلاثة أقسام رئيسية وهي قسم الدراسات الجغرافية وقسم الدراسات الاقتصادية والتنمية الزراعية وقسم للدراسات الإدارية يهدف إلى إعداد البرامج العلمية والتدريبية المتميزة ذات الصلة بدول حوض النيل وأيضًا إعداد وتكوين الكوادر العلمية المتخصصة في تلك القضايا، بالإضافة لزيادة أواصر الصلات وتنمية الشعور بالانتماء لدول حوض النيل وأفريقيا وكذلك تقديم الخدمات العلمية والاسترشادية والبحثية لدول حوض النيل.

من الجدير بالذكر أن معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل بجامعة الفيوم يمنح درجة الدبلوم في عدة مجالات علمية وهي دبلوم نظم المعلومات الجغرافية ودبلوم المياه والتربة ودبلوم الجيومورفولوجي والمناخ ودبلوم السكان والموارد الاقتصادية ودبلوم السياسة والقانون ودبلوم دراسات وبحوث النقل ودبلوم إدارة المستشفيات والرعاية الصحية ودبلوم التنمية الزراعية والأمن الغذائي وتم حديثًا اعتماد دبلوم التنمية الزراعية المستدامة كما يمنح المعهد درجتي الماجستير والدكتوراه للدارسين بقسم الدراسات الجغرافية.

هذا وقد تخرج في المعهد منذ إنشائه وحتى الآن 535 دارسا ودارسة بالإضافة لمنح 2 ماجستير، ويدرس بالمعهد هذا العام 215 طالبا بخمس دبلومات و8 طلاب مسجلين لنيل درجة الماجستير.

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