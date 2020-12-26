عمان تبدأ غدًا حملة تطعيم بلقاح فايزر

أعلنت السلطات العمانية، اليوم السبت، عن بدء حملة للتطعيم بلقاح شركة فايزر- بيونتيك ضد فيروس كورونا المستجد؛ غدًا الأحد، على أن يكون التطعيم على مستويات مختلفة وبمراحل متدرجة.وكانت أول دفعة من لقاح "فايزر- بيونتيك" المضاد لفيروس كورونا، قد وصلت عبر مطار مسقط الدولي، قبل يومين.وقال مسئول بوزارة الصحة في سلطنة عمان، في تصريحات نقلها حساب تابع للحكومة على "تويتر" في وقت سابق، إن البلاد ستتسلم أول شحنة من لقاح "فايزر- بيونتيك" يوم الأربعاء الماضي.