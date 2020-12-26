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مصر

«صحة الحيوان» توضح كيفية الحفاظ على صحة الزرافات الثلاث بحديقة الجيزة

السبت 26/ديسمبر/2020 - 10:49 ص
جريدة الدستور
عبدالناصرمحمد
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قال الدكتور إيهاب هلال الأستاذ بمعهد صحة الحيوان بوزارة الزراعة، إن الزراف يعد من الحيوانات البرية المتعددة الأنواع والتي تصل لحوالي 9 أنواع فرعية على حسب الشكل الظاهري والتصنيف باستخدام البصمة الوراثية  DNA.

وأوضح أن لكل زرافة بصمة لون مميزة، كما يعتبر أطول الحيوانات ارتفاعًا حيث يبلغ ارتفاع الذكر أكثر من 5.5م. أما معظم الإناث فيبلغ ارتفاعها نحو 4.3م. ويبلغ وزن الذكر المكتمل النمو 1.200 كجم ويعيش الزراف في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في الغابات المكشوفة ويتغذى بأوراق الشجر والأغصان وفاكهة الأشجار والشجيرات، فالزرافة أكبر الحيوانات المجترة حجمًا.

وأضاف هلال، أن سلالة الزرافات الواردة لحديقة الحيوان بالجيزة، تتميز بتفوق حاستي السمع والشم، والقدرة الفائقة على تمييز الألوان ويبلغ طول لسان الزرافة 45 سم ولونه "موف مائل للسواد"، ويحتاج الزراف البالغ إلى حوالي 35 كجم من النباتات يوميا، ومعظمها في الصباح الباكر وقبل الغروب، ويمكن للزراف أن يعيش بدون ماء لعدة أيام.

وأوضح الأستاذ بمعهد صحة الحيوان أن مدة الحمل في الزراف تتراوح ما بين 400 إلى 460 يومًا بعد وصولها إلى عمر البلوغ لأكثر من 4 أعوام، والولادة خلال فصل الشتاء تكون أكثر خطورة على المواليد والأم لأنه حيوان يعشق الحر، كما يؤثر موعد الولادة على فرص المواليد في الحياة، حيث لوحظ أن المواليد في موسم الجفاف تكون فرصة وصولهم لعمر البلوغ أعلى من المواليد في موسم الأمطار.

وأشار إلى أنه لحماية الزراف من الأمراض، تتم تربية طيور دجاج الوادي الغيني في نفس أماكن تربية الزراف  لحمايته من الطفيليات الخارجية.

وأوضح أن يتم سحب عينات نصف سنوية من البراز للتأكد من عدم وجود طفيليات داخلية بالإضافة إلى حماية الزراف من البرودة الشديدة وتيارات الهواء، خاصة في الأعمار الصغيرة.

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