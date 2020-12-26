قطر تسجل 169 حالة كورونا جديدة

أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية، اليوم السبت، عن تسجيل 169 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، من بينها 110 حالات محلية مسجلة بين أفراد المجتمع و59 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحي.كما سجلت وزارة الصحة شفاء 145 حالة من فيروس في الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل بذلك إجمالي عدد المتعافين من المرض في دولة قطر إلى 140687 حالة.