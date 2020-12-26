أين تذهب هذا المساء؟.. نشرة أهم الفعاليات الثقافية

ما بين اللقاءات الثقافية والفنية عبر البث المباشر، والندوات العلمية، يحتشد اليوم السبت 26 ديسمبر بالعديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية، إليكم نشرة "الدستور" الثقافية.يعرض في سينما الهناجر بساحة الأوبرا٬ في السادسة٬ الفيلم الروائي الطويل "بين بحرين"، وذلك ضمن عروض جمعية الفيلم برئاسة مدير التصوير السينمائى الفنان محمود عبدالسميع. الفيلم من إخراج أنس طلبة، تأليف مريم نعوم، سيناريو وحوار أماني التونسي، كريم الدليل، بطولة فاطمة عادل، يارا جبران، ثراء جبيل، محمود فارس، عارفة عبدالرسول ولبني ونس.استمرارًا لاحتفالات صندوق التنمية الثقافية بذكرى الموسيقار فريد الأطرش٬ يقيم مركز إبداع بيت السحيمي ـ بشارع المعزـ في السابعة٬ حفل فنيًا موسيقيًا والذي تحييه فرقة "الفن الأصيل". ويتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة ومختارة من أروع ما قدم الموسيقار الكبير، حيث يقدم: الخليل أبو زيد أغنيات: الربيع٬ قلبي ومفتاحه٬ زينة.يواصل مركز طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفيسة٬ احتفالاته العالمية بذوي القدرات الخاصة خلال شهر ديسمبر، والتي تختتم غدًا الأحد 27 ديسمبر، تحت شعار "اليوم المصرى لذوي الاحتياجات الخاصة". حيث يقام في الثانية من ظهر اليوم، حفل غنائي يقدمه فريق كورال مركز طلعت حرب، والعديد من الأنشطة الفنية.تحل الشاعرة اللبنانية منيرة مصباح٬ في السادسة بضيافة برنامج "اقرأ معانا"، والذي يبث أونلاين عبر قناة المجلس الأعلى للثقافة على موقع "يوتيوب"، وتنظمه لجنة الشعر بالمجلس ضمن مبادرة "كل يوم شاعر"، حيث من المقرر أن تقرأ "مصباح" قصائد شعرية من ديوانها المعنون: "كعاشق يلم جناحيه".يعقد في السادسة بمكتبة ستاربوكس بمدينة نصر٬ حفل مناقشة وتوقيع رواية "حجر بيت خلاف" للكاتب محمد علي إبراهيم٬ والصادرة عن دار المثقف للنشر والتوزيع٬ ويناقش الرواية ويدير اللقاء الكاتب أسامة جاد.يحتضن المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية٬ في الثامنة٬ حفلًا فنيًا يحييه الموسيقار الكبير راجح داود٬ بعنوان "ترنيمة الصلاة الأخيرة"٬ بمشاركة أوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو نادر عباسي.ينظم نادي سينما الجزويت٬ في السادسة والنصف٬ بمقر جمعية النهضة العلمية والثقافية "جزويت القاهرة" 15 شارع المهراني الفجالة رمسيس، عرضًا للفيلم الروائي الطويل Shadows Of Forgotten Ancestors أو "ظلال الأجداد المنسيين".تعقد بمكتبة مصر العامة بمقرها الكائن بجوار مجلس الدولة٬ في الثانية عشرة٬ ندوة بعنوان "التنوير وبناء الوعي..وصايا عميد الأدب العربي". بمشاركة كل من: وزير الثقافة السابق حلمي النمنم٬ الإعلامي جمال الشاعر٬ والناقد د. رمضان الحضري.تعقد بمكتبة المستقبل بمقرها الكائن بجوار سنترال مصر الجديدة ــ جسر السويس٬ في السادسة٬ ندوة بعنوان "شريك حياتي" وتحاضر فيها الكاتبة غادة مظلوم. وتتطرق الندوة إلى المواصفات والمعايير التي يجب مراعاتها عند اختيار شريك الحياة.تعقد بمكتبة مصر الجديدة العامة بهليوبوليس٬ في الخامسة٬ أمسية جديدة من أمسيات الرواق الفلسفي٬ والتي يقدمها الكاتب والناشر عماد عادلي٬ وتتناول أمسية اليوم قراءة في كتاب "التداوي بالفلسفة"٬ للباحث المغربي سعيد ناشيد.