محمد مهنا: الصوفية لن يكونوا بديلا لأي تيار ديني أو سياسي (حوار)

- هل الصوفية في العالم الإسلامي متوحدون.. ولماذا كل هذه الطرق لا ينخرطون في طريقة واحدة؟

- هل التصوف قادر على إيقاف الفكر المتطرف والقضاء عليه أم لا؟

- ما الهدف من إنشاء رواق التصوف التابع لمؤسسة البيت المحمدي؟

- وكيف ستكون الدراسة في هذا الرواق؟

- هل يمكن للصوفية أن يكونوا بديلا لتيار الإسلام السياسي.. خاصة أن البعض قال إن الصوفية تمثل روح الإسلام؟

- ما حقيقة أن هناك رؤساء دول ينتمون لطرق صوفية؟

- منذ أيام تم اغتيال مفتي دمشق الشيخ عدنان الأفيوني، أحد مؤسسي الاتحاد الصوفي العالمي بإندونيسيا والذي أنتم عضوفيه.. كيف رأيت هذه العملية الإرهابية؟

- كيف رأيتم هجوم الرئيس الفرنسي على الإسلام ورسوله.. ووصفه للإسلام بأنه دين الإرهاب واعتباره الاستهزاء بنبي الرحمةحرية رأي؟

- ولكن ما السبب في ذلك...هل هناك إرهاصات تاريخية بين الإسلام والغرب كانت سببًا فى ذلك؟

- ما هي رسالتكم للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون؟

- كيف رأيت العمليات الإرهابية التى حدثت مؤخرًا فى فرنسًا، ردًا على الرسوم المسيئة والهجوم على الإسلام من قبل بعض المتشددين ؟

أكد الدكتور محمد مهنا، المستشار السابق لشيخ الأزهر ورئيس مؤسسة البيت المحمدي لدراسات وعلوم التصوف، أن التصوف هو العلاج الحقيقي للتطرف والفكر الظلامي الذي انتشر في عالم اليوم، وأوضح في حواره مع"الدستور" أن العالم الغربي يعيش أزمة حقيقية نظرا للحياة المادية التي أصبحت هي السمة الرئيسية التي تحكم هذا العالم.. وإلى نص الحوار:الطرق شتى وطريق الحق مفردة، والسالكون طريق الحق أفراد، وكل من رسول الله ملتمس، غرفا من البحر أو رشفا من الديم، فمهما تعددت الطرق فهى طريق واحد طالما كانت على كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وكما تعددت مدارس الفقه، أو مذاهب المحدثين، أو مناهج المفسرين، تعددت مدارس التصوف فى الأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوالا أو أفعالا أو أحوالا، كل على قدر سعته.والاختلاف فى الحقيقة الواحدة إن كثر دل على بعد إدراكها جملة، وكل يعبر عنها بحسب ما ناله منها علما أو عملًا أو حالًا أو ذوقًا أو غير ذلك، والتصوف مقام الإحسان وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وبينهما تتنوع الطرق قربا أو بعدا، كما أن تعدد وجوه الحسن يقضى بتعدد الاستحسان.وحصول الحسن لكل مستحسن بحسب مناله، ومن ثم كان لكل فريق طريق، ولا شك عقلا وشرعا وطبعا كما بينه أئمة الأمة أن فى اختلاف المسالك راحة للسالك، ثم ألم يكن هناك المهاجرين والأنصار، ألا يوجد السادة المالكية والسادة الشافعية والسادة الأحناف والسادة الحنابلة وهكذا، ففرق بين وحدة الجواهر والحقائق وبين وحدة الأشكال والأنماط، ألم يخص هؤلاء المعترضون أنفسهم بجماعة معينة تحت اسم معين دون أن يعتريهم شك بأن ذلك تفريق للأمة وتمزيق لها كما يدعون، أم لم يصلهم أن التعدد فى الإسلام ناموس كونى وحقيقة ربانية وسنة نبوية وطبيعة بشرية.نعم، إذا أدركت الأمة بكل مكوناتها وعناصرها أنها قد أصيبت فى مقتل، يوم أن غفلت عن التصوف فى حياتها، فالتصوف هو العلاج الأمثل للخلاص من الفكر الظلامي في مجتمعاتنا التي أصبحت تعاني بصورة كبيرة من هذا الفكر.حقيقة، إن الهدف الأساسي الذي أنشأنا من أجله هذا الرواق هو العمل على نشر مفاهيم التصوف الإسلامي الصحيحة وحماية الشباب من الأفكار المنحرفة والتيارات المتشددة وتهذيب الأفراد سلوكيًا وأخلاقيًا، حيث إن الرواق سيدرس التصوف العلمي القائم على كتاب الله وسنة رسوله، ونحن أعلنا منذ عدة أيام عن استئناف حلقات الرواق العلمية على يد أساتذة وعلماء الأزهر الشريف في تخصصات علوم التصوف، والفقه، والشريعة، واللغة العربية، والدعوة.حقيقة الدراسة في رواق التصوف تقوم على أساس التلقي المباشر بالإسناد المتصل على يد صفوة من الراسخين في العلوم الشرعية والصوفية بالأزهر الشريف والجامعات المصرية، بالطريقة التقليدية، وبالوسائل التكنولوجية الحديثة بالتعليم عن بعد، ويحصل الدارس على إجازة من أساتذته تُعتمد من الرواق بعد اجتياز الاختبارات المقررة.الصوفية لا يسعون لسلطة ولا ينازعون أحد على شيء من مكتسبات الدنيا، ولن يكونوا بديلا لأي تيار ديني أو سياسي، فالإصلاح عندهم لا ينطلق من السلطة ولا من المظاهر، وإنما من القاعدة وعن طريق إصلاح الباطن، فلا إصلاح بلا صلاح، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.- لماذا نجح الصوفية في نشر الإسلام في أوروبا وآسيا بينما فشل غيرهم؟في الواقع الطرق الصوفية نجحت في نشر الإسلام في أوروبا وآسيا لأن التصوف هو الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، وأشهدهم على أنفسهم، ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون ولأن التصوف هو دعوة الحب الذي فقده الناس في الأجساد البشرية، لأن التصوف أدب والدين كله أدب ومن زاد عليك في الأدب زاد عليك في الدين، ولأن التصوف هو علم فقه المعرفة بالله تعالى فماذا جهل من عرف الله، وماذا عرف من جهل الله.إذا كان شرف العلم بشرف متعلقة، فالعلم بالله تعالى هو أشرف العلوم، فالمنتمي للتصوف إنما هو الذي يشرف بانتسابه لله تعالى، وكان السلاطين والأمراء في الماضي يتسابقون لسلوك طريق القوم منذ فجر الإسلام حتى يوم الناس هذا، وفي مصر كان أول من أنشأ الطرق الصوفية بصورة رسمية وجعل لها قانونا خاصا هو صلاح الدين الأيوبي، وهو أول من أنشأ الزوايا الصوفية وكان شيوخها من كبار الأمراء وقادة الجيش وكانوا علماء وعين لهم شيخًا للشيوخ يسمى سعيد السعداء، وجعل له مقرا بحي الجمالية يسمى بيت سعيد السعداء، أما في العصر الحالي فمعروف أن هناك رؤساء وملوك ووزراء وقادة ينتمون للطرق الصوفية.في الواقع اغتيال الشيخ عدنان الأفيوني، مفتي دمشق وأحد مؤسسي الاتحاد الصوفي العالمي بإندونيسيا أمر كان محزنًا للجميع، ونحن تقدمنا ببالغ التعازي لأهل العلم والفتوى بسوريا وأعضاء الاتحاد الصوفي العالمي بإندونيسيا في استشهاد الشيخ عدنان رحمه الله، وأقول إن الرحمة انتزعت من قلوب منفذي هذه العملية الإرهابية الخسيسة ورسالتي عبر صحيفتكم الغراء، أن الإرهاب لن يزيد المخلصين إلا ثباتا، وهذا الحادث الإرهابي يجعلنا ندعو جموع الصوفية في مشارق الأرض ومغاربها إلى التوحد في مواجهة الأفكار المتشددة بنشر الدراسات الصوفية والأفكار المعتدلة ولا قيمة للحياة في سبيل تأدية رسالة سامية يموت صاحبها ويبقى أثرها ممتدا عبر القرون ولنا في رسولنا الزاهد خير أسوة نقتدي به.حقيقة، أن تصريحات السيد ماكرون لا تعدوا أن تكون إسقاطًا بتعبير علماء النفس، وهى حيلة لا شعورية من حيل دفاع الأنا بمقتضاها ينسب الشخص إلى غيره ميولًا وأفكارًا مستمدة من خبرته الذاتية وتاريخه الذاتى، يرفض الإعتراف بها لما تسببه من آلام وما تثيره من مشاعر الذنب، فالسيد ماكرون يعبر بذلك عن حقيقة الأزمة التى يعيشها الغرب في الآونة الحديثة.وأود أن أقول إن السيد ماكرون يعبر بتصريحاته هذه عن حقيقة الأزمة التي يعيشها الغرب الحديث الذى فَقد كلَ معنى للغيب، ولعالم الغيب، ومن ثَم كراهية كل ما هو دينى أو كل ما هو مقدس، فما ثم من حقيقة عندهم، وهذا هو ما أصطلح على إطلاقه الفلاسفة والمفكرين "بإشكالية المعرفة"،فالحضارة التى تقوم على إنكار المبادئ العليا هي حضارة مجردة من أية وسيلة تفاهم مع الحضارات الأخرى، خاصة التراثية منها، ذلك أن عقلية كهذه، إنما هى عقلية مصطنعة على نقيض الفطرة، ومن ثم فهى زائفة.حقيقة أن النزعة الفكرية الحديثة كما يقول العلامة الفرنسى "رينيه جينو" تتسم بالقلق العقلي بلا نهاية، فهي غارقة فى افتعال المشاكل وطرح الأمور على نقيض الحقائق، ومن ثم تغذية الخلافات وتأجيج الصراعات من أجل ما هو نفعي فقط، بصرف النظر عن ما إذا كان الأمر يتعلق بحق أم بباطل، فهل يرى فخامة الرئيس أن مغازلة اليمين المتطرف فى فرنسا أو كسب أصوات الجماهير أو غير ذلك من المنافع مبررًا كافيًا لصناعة الكراهية بين الشعوب والأمم والحضارات والأديان؟.وتصريحات السيد ماكرون عن الإسلام والرسول تكشف عن زيف الأقنعة التى تتحلى بها الحضارة الغربية الحديثة، وكذب الشعارات التي لا تفتأ قيادتها و"سماسراتها" عن ترويجها دائمًا من قبل شعارات النزعة الإنسانية، وحقوق الإنسان، وشعارات الحرية والإخاء والمساواة، فكيف تستقيم هذه الادعاءات مع ما انتهجه الإتحاد الأوروبى خاصة فى فرنسا من سياسات الاندماج التي تهدف إلى القضاء على هوية المواطنين من المسلمين هناك، بمحو ثقافاتهم وعاداتهم وأنماط حياتهم ومظاهر عقائدهم.أم كيف تتسق هذه الشعارات مع محاولات فرض مبادئ العلمانية على المساجد والجمعيات هناك وتمديد حظر الحجاب إلى القطاع الخاص ؟ وهل الإسلام هو الذى يريد إحكام سيطرته على البلاد، أم نسي السيد "ماكرون" أن مستعمرات فرنسا كانت تشكل عشرين مرة ضعف مساحة فرنسا، ومستعمرات بلجيكا، ستين مرة ضعف مساحة بلجيكا، وهولندا ثمانين ضعف مساحة هولندا،وهكذا إيطاليا والبرتغال..الخ أما بريطانيا فكانت الإمبراطورية التى لا تغيب عنها الشمس.أريد أن أقول للسيد ماكرون هل الإسلام هو الذى يحمل العنف والإرهاب والحروب والدمار إلى الغرب، كيف ومن الثابت تاريخيًا أن المسلمين، كانوا دائما ولازالوا من أول يوم أرسل فيه النبى صلى الله عليه وسلم حتى يومنا هذا محلًا للإعتداء، فمن الذي فر بدينه إلى الحبشة، ومن الذي اضطر لمواجهة موجات العدوان المتوالي من قبل الكارهين للإيمان من كفار قريش وفارس والروم، ومن الذى كان محلًا لعدوان التتار، ومن الذى تحمل الحروب الصليبية على مدى أكثر من مائتي سنه متواصلة.ومن الذى كان محلًا للاستعمار الحديث طوال أكثر من قرنين من الزمان، وهل صُنع مصطلح "الإرهاب" "Terrorisme"، في البداية في أى بلد إسلامي؟، وهل يمكن للسيد "ماكرون" أن يبين لنا فى أى بلد من بلاد الإسلام بدأت الحركات الفوضوية "Anarshisme" والحركات العدمية "Nihilsme" أو غيرها من الحركات الإرهابية التى اجتاحت أوروبا خلال عقود دامية من تاريخها الحديث؟وأقول لماكرون لقد قطع المسلمون فى الشرق ألآف الأميال فى اتجاه الغرب وفهمه جيدًا، بل أصبحنا نعيش حضارة الغرب، وإقتصاد الغرب، وسياسة الغرب، وعلوم الغرب، وتعليم الغرب، وفكر الغرب، وثقافة الغرب، وإعلام الغرب، وفنون الغرب، وربما تظن فخامتكم أن ذلك ناجم عن هزيمة حضارية نعانى منها، ولكن أرجو أن تظن أيضًا أن يكون ذلك لأننا ليس لدينا عُقدًا مع الآخر، ولا نحمل فى إسلامنا إلا السلام للآخر، ولا نبذل بحكم إسلامنا إلا الحب للآخر.نحن فى البداية ندين ونرفض أى عمل إرهابي يهدف فى الأساس لقتل النفس البشرية، فالإسلام يرفض التطرف والعنف، كما أن ديننا الإسلامي دين محبة وسلام ووئام ولايمكن بأى حال من الأحوال أن نرد على الإساءة بالإساءة والقتل والذبح،لم يكونوا فى يومًا من الأيام وسيلة إسلامية للرد على المسيئين، ومن يفعلون ذلك لايعرفون حقيقة الدين الإسلامى الحنيف، الذى هو دين الرحمة ومحبة الآخر، ويجب على المتشددين أن يعلموا أن الإسلام لم يدعو لسفك الدماء وهم بما يفعلوا يسيئون إساءة بالغة للدين الحنيف.