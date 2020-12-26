سائق يستغيث: «وزني 290 كيلو وعيني راحت من العياط» (فيديو)

استغاث رجب شعيب، وشهرته "حمادة شعيب" سائق نقل ثقيل، ومقيم بقرية ميت شهالة التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، بالمسؤولين في الدولة، لمساعدته لإجراءه عملية عاجلة بعد زيادة وزنه إلى 290 كيلو؛ مما أدى إلى زيادة القرح وخروج الصديد من جسده، كما يحتاج عملية قرنية بعد فقدان عينيه من البكاء.وأضاف "شعيب" لـ"الدستور"، أن أكثر ما أوجعه هو تنمر أصحاب سيارات النقل الثقيل على وزنه قبل زيادته الحالية، فكانوا دوما يرفضون عمله معهم، قائلين له: "أنت هتبوظ الكبينة وهتكسر الكرسي، فحزنت على نفسي حزنا شديدا".وخلل الهرمونات هو السبب الأول في هذه الزيادة المفرطة بالوزن، بعد أن عمل سائق درجة أولى، وكان يتجول في جميع محافظات مصر، موضحا أنه ظل يعمل في مهنته لسنوات كثيرة إلى أن بدأ يشعر بزيادة كبيرة في الوزن منذ 20 عاما، مما اضطرة إلى الجلوس في المنزل.وأوضح، ابن قرية ميت شهالة التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، "نفسي أعرف اتحرك أو على الأقل أدخل الحمام، أنا حالتي صعبة جسمي بينزل صديد وبعمل حمام على روحي".وأكمل شعيب "بعيش على باب الله، باخد معاش، الأن 300 جنيه، بعد شراء تروسيكل لابني الصغير ليساعدني في مصاريف المنزل"، موضحا أن زوجته وأولاده الأربعة يعملون في جمع القمامة والكراتين في مدينة الشهداء، قائلا: "أنا كمان بساعدهم وأنا قاعد في البيت، بيجيبولي الكراتين أنبش فيها وأنا قاعد في البيت علشان أساعدهم".وأضاف أن المنزل الذي يسكن به بالطوب اللبن مهدد بالانهيار نظرا للشقوق بالجدران، وأن أولاده الأربعة بينهم ثلاثة بنات وولد لم يستطيع أن يدخلهم المدرسة لضيق الحال، ولافت "أنا بعيش على مساعدات أهل القرية".وقال "شعيب" صاحب الـ 50 عاما،: "أنا بثتغيث بالرئيس عبدالفتاح السيسي يساعدني بالعلاج، هو الأب وكبيرنا، وهوه مابيسبش حد خالص محتاجه، إحنا ولاده وديما بشوفه بيحن على الغلبان ويساعد المسكين، أنا حالتي صعبة ياريت يساعدني".