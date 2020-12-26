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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

طوارئ في «قويسنا» بسبب إصابتين بكورونا

السبت 26/ديسمبر/2020 - 09:16 ص
جريدة الدستور
ولاء القاضى
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كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، بمحافظة المنوفية إجرائها الاحترازية، من خطر والإصابة بفيروس كورونا المستجد، عقب إصابة اثنين من قياداتها بالفيروس، وهما عواطف طاحون، نائب رئيس المدينة لشؤون المدينة، والسكرتير العام للمجلس ومخالطتهما للكثير من العاملين والمواطنين بحكم عملها.

وشدد خالد النمر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، على تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا والوقاية من الإصابات داخل ديوان مجلس المدينة، وتطبيق قرارات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بشأن حضور 50% من قوة العاملين.

وأشار النمر إلى أن صعوبة العمل والإصابات في الاحتكاك الطبيعي بالمرور على الوحدات والمتابعات المستمرة للعمل خارج ديوان المركز، متمنيًا الشفاء للمصابين والعودة سالمين إلى أماكنهم، مؤكدًا على عدم ظهور أي أعراض جديدة داخل مجلس المدينة.

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