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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

رفع 1767 طن مخلفات في حملات نظافة بكفر الشيخ

السبت 26/ديسمبر/2020 - 09:16 ص
جريدة الدستور
عمرو الشامي
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أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على استمرار وتكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة بصفة دورية ويومية.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن جملة المخلفات التي تم رفعها، اليوم الجمعة، 1767 طن بـ13 مركز ومدينة، منها بكفرالشيخ 350 طن، وبرج البرلس 30 طن، وبسيدي سالم 140 طن، وبسيدي غازي 35 طن، وببلطيم 80 طن، وبالرياض 67 طن، وبالحامول 150طن، وبمصيف بلطيم 30طن، وبقلين 110 طن، وببيلا 160طن، وبدسوق 320طن، وبفوه 160 طن، وبمطوبس 110 طن "، بإجمالي 1767 طن مخلفات، وذلك ضمن خطة المحافظة لتفعيل منظومة النظافة ورفع المخلفات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه وجه الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بتفعيل دوريات لمشرفي النظافة بمراكز ومدن المحافظة، لمنع إلقاء المخلفات وتحرير محاضر فورية للمخالفين، وتنظيم حملات النظافة، بالإضافة إلى تهذيب الأشجار بشكل جمالي، وإجراء عمليات الصيانة لأعمدة الانارة بصفة دورية، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع، وتوزيع صناديق القمامة على أماكن الحدائق والميادين المختلفة، وأمام المدارس والمنشآت الحكومية مع نشر فرق النظافة بالشوارع والميادين بصفة مستمرة، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة.

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