إبداعات متميزة للمعهد العالي للفنون التطبيقية في معرض لتأثير الخداع البصري

قدم طلاب وأعضاء هيئة التدريس بالمعهد العالي للفنون التطبيقية عددا من الأعمال الفنية المتميزة في المعرض الذي ينظمه المعهد تحت عنوان "تأثيرات الخداع البصري" وتستمر فعالياته حتى يوم 2 يناير المقبل بمركز كرمة بن هانئ الثقافي بمتحف أحمد شوقي، تحت رعاية وزارة الثقافة وقطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور خالد سرور والدكتور مصطفى حسين كمال رئيس مجلس إدارة المعهد.وقالت الدكتورة مروة صادق، منسق المعرض، إن فن الخداع البصري يعتبر أحد المظاهر الإبداعية التي تعكس انصهار الفن والعالم في بوتقة واحدة لتحقيق رؤية تشكيلية تتميز بالإبهار البصري وفق إحداثيات رياضية لعلم المنظور وعلم الضوء، حيث تتنامى تلك الإحداثيات في موجات متلاحقة من العلاقات التشكيلية التي لا تنتهي والكامنة في فن الخداع البصري.وأشارت صادق، إلى أن المعرض يضم عددا من الأعمال الفنية لأعضاء هيئة التدريس بالمعهد العالي للفنون التطبيقية بالسادس من أكتوبر وطلابه من خلال إبداعات متميزة ومتفردة بأساليب متنوعة لإبراز تأثير الخداع البصري وإخراجها بشكل متنوع ومختلف، لينقلوا رؤيتهم الفنية الخاصة للمشاهد أو المتلقي ليستمتع بها.والدكتورة مروة أحمد صادق مدرس بقسم التصميم الصناعي بالمعهد العالي للفنون التطبيقية بالسادس من أكتوبر، وحاصلة على دكتوراة الفلسفة في الفنون التطبيقية تحت عنوان:"ابتكار بلاطات مزججة للتكسيات المعمارية باستخدام أساليب تكنولوجية متنوعة"عام 2013، وهي عضو لجنة الفنون التشكيلية بالمجلس الأعلى للثقافة وعضو لجنة الإسكان بنقابة مصممي الفنون التطبيقية.وتتولى الإشراف على قسم الزجاج بمركز الفسطاط للحرف التقليدية والتراثية التابع لصندوق التنمية الثقافية،ومنسق بين مصر وسنغافورة في مجالات التعليم والثقافة،وشاركت في 35 معرض في مصر والخارج.