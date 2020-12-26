محاكمة متهم بخطف وهتك عرض مواطنة بالبساتين اليوم

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، محاكمة متهم بخطف وهتك عرض مواطنة بالبساتين، في جلسة برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، وعضوية المستشارين محمود مصطفى كمال وخالد عبدالغفار وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة.كشف قرار الإحالة عن قيام المتهم "تلاوي. م" بخطف المجني عليها "هناء. ع" بطريق التحايل بأنه حال قيادته مركبة أجرة، وما إن أبصرها آمنة بقارعة الطريق فأوهمها بتوصيلها فاستجابت واستقلت معه المركبة فاصطحبها إلى مكان ناءٍ بعيدا عن أعين الناس قاصدا من ذلك تنفيذ مأربه الشيطاني.وأضاف قرار الإحالة أنه في ذات الزمان والمكان ادعى تعطل المركبة ثم قام بإشهار السلاح الأبيض سكين مهددا إياها فأحدث الرعب في نفسها المطمئنة وتمكن من شل مقاومتها وحركتها وقام بهتك عرضها.