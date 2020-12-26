فرنسا تستلم أول شحنة من لقاح كورونا

أعلنت السلطات الفرنسية منذ قليل، عن وصول أول شحنة من لقاح كورونا إلى البلاد.وسجلت السلطات الفرنسية إصابة مواطن عائد من بريطانيا حديثا بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تم اكتشافها في المملكة المتحدة الأسبوع الماضي.وتبدأ فرنسا المرحلة الأولى من حملة التلقيح ضد فيروس كورونا بدور للمسنين على أن تشمل "بضع عشرات من النزلاء"، وفق ما أفاد به وزير الصحة أوليفييه فيران.وسجلت وزارة الصحة الفرنسية عن تسجيل 159 وفاة و20262 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينما سجلت 62427 وفاة، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 2547771، في الـ24 ساعة الأخيرة.