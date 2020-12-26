14455 إصابة و240 وفاة بفيروس كورونا في ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم السبت، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد زاد 14455 حالة إلى مليون و627103 حالات في المجمل.وذكر المعهد أنه سجل 240 وفاة ناجمة عن الفيروس مما يرفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 29422.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.