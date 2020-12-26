رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 26 ديسمبر 2020 الموافق 11 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير النقل وسفير اليابان يبحثان إعادة تأهيل 35 قطارًا بالخط الثاني للمترو

السبت 26/ديسمبر/2020 - 08:45 ص
جريدة الدستور
علا غزال
طباعة
عقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، اجتماعا مع نوكي ماساكي سفير اليابان بالقاهرة، لبحث التعاون بين الجانبين فى مشروعات مترو الأنفاق.

وأكد الوزير عمق العلاقات المصرية اليابانية والتعاون المثمر بين الجانبين في العديد من المجالات ومنها مجال النقل وخاصة في مشروعات مترو الأنفاق، ثم ناقش الجانبان آخر المستجدات الخاصة بالعرض الفني المقدًّم من شركة ميتسوبيشي اليابانية لتنفيذ أعمال تصنيع وتوريد الوحدات المتحركة المجموعة التخصصية 412 CP للمرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو.

وتم الاتفاق على عقد لقاءات مكثفة بين الهيئة القومية للأنفاق ومسئولي شركة ميتسوبيشي لسرعة توقيع العقد وخاصة بعد توقيع اتفاقية المجموعة التخصصية 411 CP للمرحلة بالكامل مع تحالف شركات (ميتسوبيشيأوراسكوم) المصرية اليابانية وكذلك بدء تنفيذ الأعمال المدنية للجزء الغربي من المرحلة الأولى من الخط الرابع على أرض الواقع.

وبحسب بيان وزارة النقل، تباحث الجانبان حول التعاون في مشروع صيانة وعمرة 35 قطارا من الأسطول الحالي للخط الثاني للمترو والتي سبق توريدها من شركة ميتسوبيشي اليابانية بدءا من عام 1996، حيث أكد الوزير على أهمية أعمال الصيانة والعمرات والتطوير لهذه القطارات بما يساهم في زيادة كفاءة القطارات وإطالة عمرها التشغيلي بالإضافة إلى جعلها كلها مكيفة الهواء لتقديم خدمة مميزة للركاب.

كما أكد الوزير أهمية التنسيق مع شركة نيرك في إعادة تأهيل هذه القطارات وهو مايتطلب عقد لقاءات مكثفة بين الهيئة القومية للأنفاق وشركتي نيرك وميتسوبيشي لوضع المخطط الأفضل لإعادة تأهيل هذهِ القطارات مع الوضع في الاعتبار أن عامل الوقت لبدء الأعمال من أهم الركائز في هذا المجال.

وأشار الفريق مهندس كامل الوزير إلى أن وزارة النقل تولي أهمية كبيرة لتحديث وتطوير الخطين الأول والثاني وتحديث الأسطول الحالي بهما بالتوازي مع استكمال تنفيذ خطوط شبكة مترو الأنفاق وفقا لأحدث نظم التكنولوجيا بما يساهم في تعظيم منظومة النقل الجماعي في مصر.

موضوعات متعلقة

خروج قطار عن القضبان يوقف «خط الصعيد»

وبدأت رحلة التمرد.. مصطفى محمد يرفض المشاركة في تدريبات الزمالك

وفاة المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

طائرات إسرائيلية تشن غارات على مواقع فى قطاع غزة

الصور

image description

أهالى أرض اللواء يستغيثون من تركيب إعلانات داخل حرم السكة الحديد

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة في حملة بدمياط

image description

استمرار أعمال تطوير الوحدات ضمن «حياة كريمة» في أسيوط

image description

إزالة تعديات على الأراضى الزراعية فى عدة مراكز بأسيوط

image description

انطلاق انتخابات نادي قضاة أسيوط

الأكثر قراءة

تفاصيل إصابة الفنان أمير كرارة بفيروس كورونا

وبدأت رحلة التمرد.. مصطفى محمد يرفض المشاركة في تدريبات الزمالك

القبض على المتهم بحرق مصحة علاج الإدمان بالإسكندرية

وفاة نائب «مستقبل وطن» بالسويس بعد ساعات من رحيل زوجته

إنفوجراف

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

image description

إفيهات لا تنسى.. 20 عاما على عرض فيلم الناظر (إنفوجراف)

image description

5 أخطاء تجنبها أثناء ارتداء الكمامة (إنفوجراف)

image description

نصائح لأصحاب الأمراض التنفسية لمواجهة كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

فخ هانيبال.. كيف أجبرنا مجرم شرير على حبه؟

منوعات

علامتان أقل شهرة لسرطان البروستات يمكن اكتشافهما

صحيفة: إصابة طبيب فى بوسطن بحساسية شديدة بعد تلقيه لقاح مودرنا لفيروس كورونا

هل يمكن تناول الباراسيتامول والإيبوبروفين فى الوقت نفسه؟

الأرز البرى يثبت فعاليته فى خفض نسبة السكر بالدم

أيام زمان

قصة مخرج أمريكي تحرش بـ نعيمة عاكف.. «أكل علقة ساخنة وفريد الأطرش أنقذه»

هكذا دمرت نادية الجندي فنانًا كبيرًا: «ارتبطا بسبب قبلة وانفصلا بعد إفلاسه»

«أنت لا تصلح للتمثيل».. سر كراهية عادل أدهم للدنجوان أنور وجدي

«انتهى بطريقة مؤلمة».. تفاصيل الزواج السري بين ناهد شريف وكمال الشناوي

مقالات الرأي
صفاء النجار
هدى العجيمى.. مع الأدباء الشبان
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد رفعت.. قيثارة السماء «١-٢»
د.كريمة الحفناوى
المؤتمر الدائم للمرأة العاملة وحملة مناهضة العنف ضد المرأة
ماجد حبته
هل ينتحر أردوغان فى ليبيا؟!
المزيد

الثقافة

اقتصاديون: مصر ثانى أكبر منتج للغاز الطبيعى فى أفريقيا

الليلة.. «ترنيمة الصلاة الأخيرة» على المسرح الكبير بالأوبرا

حكاية صورة.. قصة تمثال نهضة مصر بميدان رمسيس قبل نقله

فى الذكرى الـ102 لميلاده.. أبرز 5 كتب تحدثت عن السادات