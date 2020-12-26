شرطة برلين: لا أدلة على وجود دوافع سياسية لعملية إطلاق النار

أكدت شرطة منطقة كروزبرج ببرلين أنه لا أدلة على وجود دوافع سياسية لعملية إطلاق النار التي تمت في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، وفقا لما أفاد المتحدث باسم الشرطة.وكان أصيب 3 أشخاص، اليوم، بجروح خطيرة في إطلاق نار قاموا بها عدة افراد بالعاصمة الألمانية برلين، دون الافصاح عن التفاصيل، حسبما أفادت خدمة الإطفاء الألمانية.وهرب المهاجمون الذين لم يتم الكشف عن هويتهم من الموقع.ويجري رجال الشرطة عمليات بحث في المنطقة، التي تقع بالقرب من مقر الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، سيرا على الأقدام وعلى متن مروحية.