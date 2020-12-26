دراسة: الاقتصاد التركي سيواصل الانهيار في ظل حكومة بايدن

كشفت دراسة صادرة عن مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، أن الاقتصاد التركي ينهار بشكل كبير.واعتبرت أن الاقتصاد التركي سوف يتهاوى أكثر وأكثر في ظل معارضة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن القادمة لانخراط أنقرة في قضايا الإقليم، ورفض الممارسات السلطوية للرئيس رجب طيب أردوغان.ووفقا لدراسة المركز فإن خطورة العقوبات الأمريكية التي تم فرضها على تركيا مؤخرا تتزامن مع قرار زعماء الاتحاد الأوروبي في القمة الأخيرة في 10 و11 ديسمبر الحالي بفرض عقوبات على عدد من الأفراد والشركات التركية بسبب نشاطهم في التنقيب شرق المتوسط قبالة سواحل قبرص واليونان.ووفقا للدراسة فإن العقوبات الأمريكية المفروضة على القطاع الدفاعي سوف تسبب أزمة كبيرة للاقتصاد التركي الذي يعاني تراجعًا حادًا بفعل انهيار سعر صرف الليرة، ووباء كورونا، خاصة لأن عوائد الصادرات الدفاعية مصدرًا رئيسيًا لتوفير العملات الأجنبية في تركيا.