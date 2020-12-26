إصابات خطيرة فى إطلاق نار ببرلين

أعلنت خدمة الإطفاء الألمانية اليوم السبت إصابة 3 أشخاص بجروح خطيرة في إطلاق نار في برلين، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز" منذ قليل.وأكد المتحدث باسم الشرطة وقوع إطلاق نار في منطقة كروزبرج وأن عدة أفراد شاركوا فيه، لكنه لم يفصح عن مزيد من المعلومات.وقالت خدمة الإطفاء في برلين على "تويتر" إن ثلاثة أصيبوا بجروح خطيرة ونُقلوا إلى المستشفى جراء الحادث.