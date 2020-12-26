تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 26-12-2020

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت 26-12-2020، شبورة مائية صباحا، وطقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة ، وشبورة مائية صباحا وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، و طقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة.كما يتوقع خبراء الأرصاد، أن يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة، كما سيكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، وبارد على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال و جنوب الصعيد.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية :درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 12 والعظمى 22درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 13 والعظمى 21درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 13 والعظمى 21درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 13 والعظمى 20درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 20درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 14 والعظمى 23درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 11 والعظمى 20درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 09 والعظمى 20درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 09 والعظمى 20درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 14 والعظمى 20درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 14 والعظمى 20درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 13 والعظمى 20درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 22درجات الحرارة فى السويس الصغرى 12 والعظمى 22درجات الحرارة فى العريش الصغرى 10 والعظمى 21درجات الحرارة فى رفح الصغرى 11 والعظمى 20درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 12 والعظمى 22درجات الحرارة فى نخل الصغرى 05 والعظمى 19درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 16 والعظمى 24درجات الحرارة فى طابا الصغرى 11 والعظمى 22درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 04 والعظمى 16درجات الحرارة فى الطور الصغرى 14 والعظمى 23درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 19 والعظمى 24درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 16 والعظمى 25درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 15 والعظمى 24درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 08 والعظمى 22درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 08 والعظمى 22درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 09 والعظمى 22درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 09 والعظمى 22درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 10 والعظمى 23درجات الحرارة فى قنا الصغرى 10 والعظمى 24درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 11 والعظمى 26درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 12 والعظمى 27درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 13 والعظمى 25درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 12 والعظمى 23درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 18 والعظمى 28درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 17 والعظمى 27درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 19 والعظمى 26درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 19 والعظمى 27