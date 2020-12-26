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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

حزب الشعب الجمهورى: على أردوغان أن يستقيل

السبت 26/ديسمبر/2020 - 08:07 ص
أردوغان
أردوغان
أمينة ذكى
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قال زعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال كليجدار أوغلو، إن قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن صلاح الدين دميرطاش يجب أن ينفذ وفقًا للإجراءات القانونية، وتعتقل تركيا منذ أكثر من أربع سنوات السياسي من أصل كردي صلاح الدين دميرتاش بتهمة دعم الإرهاب، وبعد عامين من قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن اعتقاله كان مبررًا، عادت المحكمة ودعت تركيا للإفراج عنه وتعويضه ماليًا.

وتابع أوغلو: "سوف تنفذ تركيا القرار لأنه في حالة عدم تنفيذه فإن أردوغان سوف يفتقد لكل مباديء الديموقراطية.. ندعو لانتخابات مبكرة في تركيا، فقد فقدت الحكومة قدرتها على حل المشاكل، ومطلوب نظام برلماني جيد في تركيا".

وحول الحالة الاقتصادية في تركيا، قال أوغلو: "كان أردوغان هو من نفذ تلك السياسات، ويجب أن يستقيل أردوغان، ألا يجب أن يدفع أردوغان فاتورة خسارة 128 مليار دولار؟ أتساءل ما هي السياسة التي سيتبعها غدًا، كما ان البنك المركزي يفعل عكس ما يقوله، وأضاف أوغلو: بصفتنا حزب الشعب الجمهوري، عندما نصل إلى السلطة، سنغلق حزب العدالة والتنمية".

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