الاتحاد الأوروبى: ممارسات تركيا ضد الصحفيين «مرفوضة»

حذر الاتحاد الأوروبي من الوضع السيئ لحقوق الإنسان في تركيا، حيث ندد واستنكر الاتحاد الأحكام القضائية الغيابية بحق صحفيين منهم الصحفي، جان دوندار، فيما أكد الاتحاد أنه أبلغ تركيا عدة مرات عن رفضه لهذه الممارسات وفق ما جاء على لسان نبيلة نسرالي، المتحدثة باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.وأضافت نسرالي: "لقد قدمت لتركيا طرق لمعالجة الوضع، لكن الأحكام التركية ضد الصحفيين سيئة للغاية، كما هو الحال مع قرار الحبس الاتحياطي لرجال الأعمال عثمان كافالا"، واعتبرت نسرالى أن انضمام إلى الاتحاد، مرتبط إلى حد كبير بملفها في حقوق الإنسان لأن حقوق الانسان هي حجر أساس أوروبا.