تويتر يعلق حساب منظمة تركية موالية لأردوغان حاولت استهداف أنيس كانتر

علق موقع تويتر حساب اللجنة التوجيهية الوطنية التركية الأمريكية (TASC)، وهي منظمة معروفة بعلاقاتها الوثيقة مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لاستهدافها لاعب الدوري الاميركي للمحترفين التركي والناقد الصريح لأردوغان أنيس كانتر.وفقًا لتقرير صادر عن نيكولاس مورغان لموقع أحوال تركية، تم تعليق حساب TASC على تويتر بزعم تنسيقه لحملة مضايقات ضد كانتر.وكتب مدير أعمال كانتر هانك فيتيك على تويتر "آلة الدعاية لأردوغان في الولايات المتحدة وعدد قليل من أعضائها تم تعليق حساباتهم على تويتر لمحاولتهم الترويج للأكاذيب والافتراءات".يعتبر كانتر منتقد صريح لسياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاستبدادية فيما يسعى المدعون الأتراك إلى الحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات بسبب عضويته المزعومة في حركة جولن.فيما ألغت تركيا جواز سفر كانتر في عام 2017 وحاولت ترحيله من رومانيا في 20 مايو 2017 خلال إحدى رحلاته الدولية، صادرت الشرطة الرومانية جواز سفره لفترة وجيزة بناء على طلب من الحكومة التركية، وقالت الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية إنها عملت مع وزارة الخارجية لضمان إطلاق سراح كانتر في رومانيا.كان أردوغان يستهدف أتباع الحركة منذ تحقيقات الفساد في 17-25 ديسمبر 2013، والتي تورط فيها رئيس الوزراء آنذاك أردوغان وأفراد عائلته ودائرته الداخلية.نفى أردوغان التحقيقات على أنها انقلاب ومؤامرة من قبل غولن ضد حكومته، وصنف أردوغان الحركة على أنها منظمة إرهابية وبدأ في استهداف أعضائها.