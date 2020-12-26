اليونان: لا مكان للميليشيات والمرتزقة على شواطئ ليبيا

كشفت شبكة "سكاي نيوز" أن اليونان تخطط لإحباط المخطط التركي بإقامة قاعدة عسكرية على ساحل ليبيا في منطقة قريبة من جزيرة كريت اليونانية.وقال الشبكة نقلا عن وسائل إعلام يونانية رسمية عن مساعي وزير الخارجية نيكوس دندياس إن بلاده "تسعى لمنع إقامة قاعدة عسكرية تركية في ليبيا، وأن الشواطئ الليبية المقابلة لجزيرة كريت اليونانية يجب أن تكون آمنة عبر سيطرة قوى نظامية عليها وليس مجموعات من الميليشيات والمرتزقة"، في إشارة للمجموعات الإرهابية التي تدعمها أنقرة في طرابلس ومحيطها.وأضاف الوزير اليوناني: "نأمل أن تتراجع حكومة فايز السراج (حكومة طرابلس) عن الاتفاقات والمذكرات التي وقعتها مع تركيا حول المناطق البحرية، وغيرها من الاتفاقات ذات الطابع العسكري".وأكد أيضا على أن الولايات المتحدة "دحضت ادعاء تركيا بأنها ركن أساسي لتواجد حلف شمال الأطلسي (ناتو) في جنوب أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط"، حيث "كانت تزعم أنقرة دوما بأنها العمود الرئيسي للحلف".ولفت دندياس إلى أن "العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على الوزارات والمسؤولين الأتراك، ستؤثر على التوازن الحالي مع مرور الوقت، في ظل ما تعانيه أنقرة من تأزم سياسي واقتصادي داخلي".وفيما يخص ملف العلاقات الأوروبية التركية، أعرب وزير الخارجية اليوناني عن اعتقاده بأن أنقرة "ستستمر في الابتعاد عن أوروبا، في ظل اتباع سياسة تقوض أمن دول الاتحاد الأوروبي وتهدد الاستقرار في حوض البحر المتوسط"، مؤكدا أنه "لا يمكن لتركيا أن تنشئ أي علاقة مع أوروبا، أو تدخل السوق الأوروبية، من دون إلزامها بسيادة القانون وحقوق الإنسان".كما أكد دندياس انفتاح بلاده على أي محادثات مع تركيا "لكن في المناخ السياسي المناسب لإجراء مثل هذا الحوار بين الطرفين".