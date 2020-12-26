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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فورين بوليسي: 2020 عام التصدع والانهيار لحكومة أردوغان وسط تقدم كبير للمعارضة

السبت 26/ديسمبر/2020 - 07:23 ص
أردوغان
أردوغان
أمينة ذكى
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قالت مجلة فورين بوليسي الأمريكية أنه رغم محاولات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في التوسع تحقيقا لحلم إعادة الدولة العثمانية إلا أنه مع الاقتصاد المنهك والمعارضة المتزايدة والعقوبات الأمريكية الآن، فقد بات فشل أردوغان وشيكا للغاية.

وتابعت المجلة الأمريكية أن الجيش التركي كان أكثر نشاطًا حول العالم مما كان عليه منذ عقود العام الحالي أو ربما في أي وقت مضى، حيث نشط الجيش التركي من ليبيا إلى ناغورنو كاراباخ، واستخدم أردوغان القوة المسلحة لتحقيق أهداف تركيا وحوّل التنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر الأبيض المتوسط ​​إلى نشاط يومي.

وقالت فورين بوليسي أنه على الرغم من محاولات أردوغان للظهور في مكانة الرجل القوي إلا أن هناك دلائل على أن مؤسسة أردوغان تتصدع والمعارضة التركية آخذة في الازدياد، بل وأثبتت سياسته الخارجية أنها مرهقة ومكلفة، وبينما يدير شركاء الناتو السابقون ظهورهم لتركيا - حتى إدارة ترامب فرضت على مضض عقوبات طال انتظارها على البلاد - لم يتبق لأردوغان الكثير من الحلفاء.

وتابعت فورين بولسيسي: طالما كان البحر الأبيض المتوسط ​ كان محل نزاعات لكن موجة التوتر الحالية تعود إلى اكتشافات الغاز الطبيعي قبالة إسرائيل ومصر، وخاصة قبرص - موارد الطاقة التي تريد تركيا جزءًا منها، فيما تسبب هذا وحده في حدوث صراع مع اليونان وقبرص وفرنسا والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

واعتبرت المجلة الامريكية أن تركيا قامت بتقسيم البحر الأبيض المتوسط ​​بشكل خيالي، كما عززت أنقرة دعمها لحكومة الوفاق أو أرسلت لها أسلحة وقوات، ثم عادت تركيا إلى شمال قبرص، حيث كانت تتدخل لأكثر من 40 عامًا، ومع وجود فرنسا ومصر بالفعل في صراع مفتوح مع تركيا في ليبيا، يخشى المراقبون في جميع أنحاء العالم من أن أي تصعيد إضافي في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​يمكن أن يؤدي إلى دوامة أوروبية وشرق أوسطية".

أضافت المجلة أنه حتى في الوقت الذي ينتهج فيه أردوغان دبلوماسية الزوارق الحربية، إلا أن ولائه لجماعات الاسلام السياسي لم تتوقف، وتابعت المجلة أن الآفاق الاقتصادية لتركيا تبدو قاتمة، حيث تنفق تركيا أكثر بكثير من إمكانياتها، لكنها تجنبت الديون السيادية، وكلفت بدلًا من ذلك بنوكها الكبرى بالاستفادة من أسعار الفائدة الأمريكية المنخفضة للحصول على قروض بالدولار، والتي استثمرتها في الاقتصاد المحلي ولكن المشكلة الان أنه مع انخفاض قيمة الليرة التركية، أصبحت تلك البنوك غير قادرة على السداد.

ومما زاد الطين بلة، جعل أردوغان تلك البنوك شركاء في دعم الليرة من خلال إقراض مليارات الدولارات للبنك المركزي لإعادة شراء الليرة في السوق المفتوحة.

وتابعت المجلة: العجز المالي ليس الخسارة الوحيدة التي تهم حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان، حيث احتفل حزب الشعب الجمهوري المعارض منذ فترة طويلة في تركيا بعدد من الانتصارات الانتخابية الرئيسية في عام 2019، وتابعت المجلة: إن أردوغان، الذي يعتمد نجاحه السياسي على الانقسام والعداء يواجه الان تحركات قوية من المعارضة التركية، وفي سياق متصل، يشعر الشباب التركي - نصف السكان دون سن 32 - بالإحباط من الزعيم الوحيد الذي عرفوه على الإطلاق.

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