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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اتهام ممثل كوميدى طاعن فى السن بـ«إهانة أردوغان»

السبت 26/ديسمبر/2020 - 07:21 ص
متين أكبينار
متين أكبينار
أمينة ذكى
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مثَّل الممثل الكوميدي التركي الشهير متين أكبينار، البالغ من العمر 79 عامًا، أمام محكمة في اسطنبول بتهمة إهانة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفق ما أفاد موقع معهد "استكوهولم" للحريات.

ويواجه "أكبينار" وممثل كوميدي تركي آخر، وهو موجدات جيزن، ما يصل إلى أربع سنوات وثمانية أشهر في السجن لكل منهما بسبب إهانتهم لأردوغان واتهامه بالفاشية من خلال برنامج في قناة "خلق تي في" عام 2018.

عُقدت الجلسة الأولى في محاكمة الكوميديين في محكمة الأناضول الجزائية الثامنة الابتدائية في إسطنبول، فيما لم يحضر "جيزين" ومثله محاموه، بينما أدلى "أكبينار" ببيان في المحكمة ونفى تهم الإهانة.

وقال "أكبينار" إنه كرس 60 عامًا من حياته لرفاهية المجتمع التركي وأن ما فعله في البرنامج كان للتعبير عن آرائه، وفقًا لصحيفة "سوزكو" اليومية، متابعًا: "لقد أدليت بهذه التصريحات بمحض إرادتي وبدون أي ضغط"، مضيفًا أنه تحدث عن تحسين الديمقراطية ولم يستهدف الرئيس بشكل مباشر.

وأفرجت محكمة في ديسمبر 2018 عن الكوميديين البارزين من احتجاز قصير تحت المراقبة القضائية بما في ذلك حظر السفر إلى الخارج بعد استجوابهم من قبل المدعي العام بشأن مزاعم تهديد وإهانة الرئيس أردوغان.

يأتي هذا فيما يخضع آلاف الأشخاص في تركيا للتحقيق، ويتعرض معظمهم للتهديد بالسجن بسبب إهانات مزعومة للرئيس أردوغان وتنبع قضايا الإهانة عمومًا من منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي ينشرها خصوم أردوغان فيما تعتبر الشرطة والقضاء التركي حتى أصغر انتقاد لأردوغان أو حكومته إهانة.

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