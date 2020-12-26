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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حكومة أردوغان تشوه صورة المعارضة بنشر الشائعات فى الصحف الموالية للنظام

السبت 26/ديسمبر/2020 - 07:10 ص
أردوغان
أردوغان
هدير سند
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كشف موقع «تركيا الآن» أن الحكومة التركية تعمل جاهده على تشويه المعارضة ونشر الشائعات عنهم في الصحف الموالية لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا برئاسة رجب طيب أردوغان.

وأضاف الموقع، أن الصحف الموالية للنظام بدأت بتشويه صورة حزب الشعب الجمهوري المعارض، وادعت جريدة «حرييت»، أن الحزب استقطب المستشار السياسي السابق لرئيس الجمهورية، إبراهيم أوصلو، وتعيينه مستشارًا لرئيس الحزب «لمحاولة كسب شعبية أكبر لدى المواطنين الأتراك»، في الوقت الذي لم يخرج فيه أي بيان من حزب الشعب الجمهوري لتأكيد الخبر، خرج إبراهيم أوصلو بنفسه لينفي الخبر، ويفجر القنبلة الكبرى، وهي أنه لم يعمل مستشارًا سياسيًا للرئيس التركي أردوغان من الأساس.

وقال أوصلو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «فيما يتعلق بالخبر الذي نشر في جريدة (حرييت)، ومن ثم نقلته عنها الصحف الأخرى حول تعييني مستشارًا للسيد كمال كليتشدار أوغلو، فإنه ليس صحيحًا. وليس لدي مكتب أو غرفة في المركز العام لحزب الشعب الجمهوري».

وتابع أوصلو: «مثلما أنا لست عضوًا بحزب الشعب الجمهوري، فلم أعين في أي دائرة أو منصب سياسي. لقد عملتُ في إحدى الشركات التي تقوم باستطلاعات الرأي، وتقدم بعض الخدمات لحزب العدالة والتنمية، والآن أقوم بالشيء نفسه لحزب الشعب الجمهوري من ناحية تحليل عدد الناخبين والأصوات المؤيدة للحزب».

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