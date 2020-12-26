إجراء 7 حالات قسطرة قلبية بمستشفى بنى سويف التخصصى

قال الدكتور صلاح عمر جودة مدير عام مستشفى بني سويف التخصصي، اليوم السبت، إنه تم إجراء 7 حالات قسطرة قلبية وتركيب دعامات في إطار المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار وتنفيذا لتعليمات الدكتورة هالة زايد وزير الصحة، والدكتورة مها ابراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.وأوضح "عمر" فى تصريحات صحفية أن جهاز القسطرة الجديد بالمستشفى يعمل بكامل طاقته وذلك بعد توفير جميع المستلزمات اللازمة للتشغيل مؤكدا أن جميع الحالات يتم إجراؤها على نفقة الدولة أو على نفقة التامين الصحي دون تحمل المريض أي أعباء مالية.يذكر أن الفريق الطبى يتكون من الدكتور ياسر جمعة استاذ أمراض القلب بجامعة عين شمس واستشاري القسطرة القلبية بالمستشفى يعاونه الدكتور محمود عبد العزيز مدير وحدة القسطرة.