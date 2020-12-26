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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نتنياهو يوجه دعوة إلى العاهل المغربى لزيارة إسرائيل

السبت 26/ديسمبر/2020 - 05:47 ص
نتنياهو
نتنياهو
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ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن خلال المباحثات الهاتفية التي أجراها الملك محمد السادس ورئيس وزراء إسرائيل، وجّه نتنياهو الدعوة إلى العاهل المغربي لزيارة إسرائيل.

وأضاف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي- في بيان، تناقلته وسائل إعلام مغربية- أن نتنياهو قال إن إسرائيل بأكملها متحمسة لإقامة سلام بين البلدين.

وأجرى العاهل المغربي، في وقت سابق، محادثات هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي أكد خلالها الأواصر المتينة والخاصة التي تربط الجالية اليهودية من أصل مغربي بالمملكة المغربية.

وجدد الملك محمد السادس التأكيد على الموقف الثابت، والذي لا يتغير للمملكة المغربية بخصوص القضية الفلسطينية، وكذا الدور الرائد للمملكة من أجل النهوض بالسلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

كما أكد العاهل المغربي، خلال الاتصال، على إعادة تفعيل آليات التعاون بين المغرب وإسرائيل، واستئناف الاتصالات بشكل منتظم، في إطار علاقات دبلوماسية سلمية وودية.

من جهته، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي للملك محمد السادس عزمه على تنفيذ جميع الالتزامات التي تم التعهد بها، وذلك وفق جدول زمني محدد لتفعيلها.

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