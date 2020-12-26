مقتل ثلاثة من القبعات الزرق البورونديين فى هجمات بأفريقيا الوسطى

أعلنت الأمم المتحدة أنّ ثلاثة من قوات حفظ السلام البورونديين قتلوا على أيدي "مقاتلين مسلّحين مجهولين" في جمهورية أفريقيا الوسطى حيث تجري الأحد انتخابات رئاسية وتشريعية.وحسبما افادت وكالة أنباء "تاس" قالت الأمم المتحدة في بيان إنّ "ثلاثة من القبعات الزرق البورونديين قتلوا واثنين آخرين أصيبا بجروح في ديكوا" في وسط جمهورية أفريقيا الوسطى.وتأتي هذه الهجمات غداة إعلان ائتلاف جماعات مسلّحة متمرّدة تخلّيه عن وقف أحادي الجانب لإطلاق النار واستئناف الهجوم الذي يشنّه منذ أسبوع على القوات الحكومية.