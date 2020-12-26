حظك اليوم.. برج الجدى السبت 26 ديسمبر 2020

قدمت خبيرة الابراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لبرج الجدى على النحو التالي:مهنيًا: يرافقك الحظّ في جميع تحركاتك، ويقدّم لك العون والدعم والانفراج لأعمالك إذا كانت معقّدة.عاطفيًا: ابتعد عن السطحية في تعاملك مع الشريك، وكن أكثر عمقًا معه، فهذا يفيدك أكثر.صحيًا: من المفيد أن تخصّص ساعة للمشي أو الهرولة صباحًا، وستشعر بارتياح كبير طوال النهار.