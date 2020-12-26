المكسيك تسجل 9679 إصابة جديدة بكورونا و665 وفاة

قالت وزارة الصحة المكسيكية يوم الجمعة إنها سجلت 9679 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و665 وفاة، انخفاضا من 12485 إصابة و861 وفاة في اليوم السابق.وارتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى مليون و372243 حالة والوفيات إلى 121837.وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات أكبر بكثير على الأرجح من العدد المعلن.