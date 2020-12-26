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السبت 26 ديسمبر 2020 الموافق 11 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الحمل السبت 26 ديسمبر 2020

السبت 26/ديسمبر/2020 - 05:31 ص
برج الحمل
برج الحمل
سلمى بدر
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لبرج الحمل على النحو التالي:

مهنيًا: عناوين مهمة وكبيرة للمرحلة المقبلة، لكنّ الإنجازات قد تتطلب بعض الوقت، فلا تتسرع حتى لا تدفع الثمن.

عاطفيًا: الوضع العاطفي الخاص بك سيشهد جدال وخلاف كبير الشريك ولكن ستكون الأجواء أكثر إيجابية معك وتحمل إليك المفاجآت.

صحيًا: لا تغامر بوضعك الصحي من خلال عملك ساعات عمل إضافية.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

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