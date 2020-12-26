مجموعة المدن الألمانية تخفض توقعاتها بشأن بدء عمليات تلقيح المواطنين

خفضت جمعية المدن الألمانية اليوم السبت من سقف التوقعات بشأن لقاح فيروس كورونا على المدى القصير، قبل يوم من بدء البلاد في تلقيح المواطنين.وقال رئيس الجمعية، بوركهارد جونج، لمجموعة "فونكه" الإعلامية في مقابلة: "إنها بداية، لكن شبح فيروس كورونا الخطير لم يختف بعد".وتابع أن الموقف المتعلق بمعدلات الإصابة لا يزال مقلقًا، والتلقيح على نطاق واسع ليس ممكنا بعد. وأوضح "يوجد كميات قليلة للغاية من اللقاح من أجل ذلك حاليا".وسيشهد غدا الأحد بدء ما يرجح أن تكون أكبر حملة تلقيح في ألمانيا حتى الآن، مع توقع مشاركة عشرات الملايين من الأشخاص. ومن المقرر أن يصل اللقاح إلى ألمانيا اليوم السبت.وقررت الحكومة الاتحادية السماح بتوصيل عدة آلاف من جرعات اللقاح التي تنتجها شركتا بيونتيك وفايزر إلى 27 موقعا، والتي سيتم توزيعها بعد ذلك على 440 مركزا للتلقيح.وسيكون الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عاما بالإضافة إلى أطقم التمريض والعاملين بالمستشفيات المعرضين لخطر العدوى بشكل خاص، أول من سيتلقون اللقاح.وبحلول نهاية مارس، من المفترض أن تتوفر جرعات كافية لنحو 6 ملايين شخص، حيث توقع وزير الصحة ينس شبان أن يتم إعطاء اللقاح لجميع الأشخاص الذين يعيشون في ألمانيا بحلول الصيف.