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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

هولندا تفرض ضرورة تقديم فحص سلبى لكورونا على كل من يتوجه إليها

السبت 26/ديسمبر/2020 - 03:58 ص
كورونا في هولندا
كورونا في هولندا
وكالات
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اشترطت هولندا على من يرغب في السفر إليها تقديم إثبات إجراء فحص للإصابة بفيروس كورونا تكون نتيجته سالبة ويبدأ تطبيق ذلك اعتبارا من 29 ديسمبر.

وقالت وزارة الخارجية الهولندية، إن هذا الشرط سيطبق أيضًا على من يسافرون بالقطارات أو الحافلات أو السفن، مبينة أنه يجب ألا يكون قد مر على إجراء الفحص فترة تزيد عن 72 ساعة.

ووفقا للخارجية الألمانية فإن هولندا أعلنت الأراضي الألمانية منطقة خطر.

وينصح أي شخص وصل إلى هولندا بشدة بان يخضع للحجر الصحي المنزلي لمدة عشرة أيام، حيث لا يعتبر تقديم إثبات الفحص السلبي بديلا عن الحجر الصحي.

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