رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 26 ديسمبر 2020 الموافق 11 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عائلة صحفى أمريكى تشيد بطعن باكستان فى قرار قضائى بالإفراج عن مشتبه فيهم بقتله

السبت 26/ديسمبر/2020 - 03:06 ص
دانيال بيرل
دانيال بيرل
وكالات
طباعة
رحبت عائلة الصحفي الأمريكي دانيال بيرل الذي قتل في باكستان عام 2002 بقرار السلطات الباكستانية الطعن في قرار محكمة محلية قضى بإطلاق سراح شخص مشتبه فيه بقتل ابنها.

وحسبما أفادت وكالة أنباء " تاس" قال جوديا بيرل والد دانيال "نحن متأثرون لسماع ان حكومة باكستان سوف تتقدم بطعن في الأمر القضائي بالإفراج عن قتلة ابننا وذلك حتى يبقوا السجن".

ويأتي قرار محكمة السند العليا بعد أشهر من إثارتها الغضب عقب إبطالها حكم الإعدام الصادر بحق أحمد عمر سعيد شيخ المدان بقتل بيرل وإعلانها براءة ثلاثة رجال آخرين على صلة بالقضية.

والمتهمون الأربعة محتجزون الآن بموجب أوامر طارئة صادرة عن الحكومة، في حين عقدت جلسة للنظر في الاستئناف المستمر المقدم ضد أحكام البراءة في المحكمة العليا، حيث اعترض محامو الدفاع على استمرار احتجاز موكليهم في جنوب البلاد.

وقضت محكمة السند الخميس في أمر مكتوب بالإفراج عن المتهمين الأربعة "من السجن فور استلام هذا الأمر".

وقال محام يمثل أحمد عمر سعيد شيخ ورفاقه إن المحكمة توصلت الى أنه "لا يوجد سبب وجيه لحرمانهم من حريتهم".

من جهته قال المتحدث باسم محكمة السند مرتضى وهاب لفرانس برس "سوف نتقدم حتما بطعن ضد قرار محكمة السند"، دون أن يحدد إطارا زمنيا مع تشديده على أن "الإجراءات القانونية تستغرق وقتا".

واعتقل أحمد عمر سعيد شيخ الذي درس في كلية لندن للاقتصاد وسبق أن تورط في عمليات خطف أجانب بعد أيام من خطف بيرل ليحكم عليه لاحقا بالإعدام شنقا.

وفي يناير عام 2011 كشف تحقيق خاص أجراه برنامج "مشروع بيرل" في جامعة جورجتاون عن حقائق صادمة في مقتل الصحافي الأميركي، زاعما أنه قد تمت إدانة الرجال الخطأ في جريمة قتل بيرل.

وادعى التحقيق الذي قادته آسرا نوماني صديقة بيرل وزميلته السابقة في صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الصحفي قُتل على يد خالد شيخ محمد العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر وليس سعيد شيخ.

وكان بيرل رئيس مكتب جنوب آسيا لصحيفة "وول ستريت جورنال" عندما جرى خطفه في كراتشي في يناير عام 2002 أثناء عمله على تقرير حول ارهابيين.

وأثار مقتل بيرل إدانة دولية للحكومة العسكرية الباكستانية في وقت كانت تعمل فيه على تحسين صورتها بعد سنوات من دعم طالبان في أفغانستان المجاورة.

موضوعات متعلقة

«الصحة»: إمدادات طبية لمستشفى العريش العام لمواجهة كورونا بشمال سيناء

السيطرة على حريق نقابة المهندسين بكورنيش النيل

تفاصيل إصابة الفنان أمير كرارة بفيروس كورونا

وفاة المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

الصور

image description

أهالى أرض اللواء يستغيثون من تركيب إعلانات داخل حرم السكة الحديد

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة في حملة بدمياط

image description

استمرار أعمال تطوير الوحدات ضمن «حياة كريمة» في أسيوط

image description

إزالة تعديات على الأراضى الزراعية فى عدة مراكز بأسيوط

image description

انطلاق انتخابات نادي قضاة أسيوط

الأكثر قراءة

تفاصيل إصابة الفنان أمير كرارة بفيروس كورونا

وبدأت رحلة التمرد.. مصطفى محمد يرفض المشاركة في تدريبات الزمالك

القبض على المتهم بحرق مصحة علاج الإدمان بالإسكندرية

«الصحة»: إمدادات طبية لمستشفى العريش العام لمواجهة كورونا بشمال سيناء

إنفوجراف

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

image description

إفيهات لا تنسى.. 20 عاما على عرض فيلم الناظر (إنفوجراف)

image description

5 أخطاء تجنبها أثناء ارتداء الكمامة (إنفوجراف)

image description

نصائح لأصحاب الأمراض التنفسية لمواجهة كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

فخ هانيبال.. كيف أجبرنا مجرم شرير على حبه؟

منوعات

4 لاعبين عرب بين الـ100 الأفضل فى عام 2020

علماء بريطانيون يختبرون دواء لمنع تطور مرض كوفيد-19 لدى المصابين بكورونا

مقاتل روسى يخنق أرمنيا بقوة.. (فيديو)

محركات صاروخ أنجارا المأهول ستعمل بدفع منخفض

أيام زمان

قصة مخرج أمريكي تحرش بـ نعيمة عاكف.. «أكل علقة ساخنة وفريد الأطرش أنقذه»

هكذا دمرت نادية الجندي فنانًا كبيرًا: «ارتبطا بسبب قبلة وانفصلا بعد إفلاسه»

«أنت لا تصلح للتمثيل».. سر كراهية عادل أدهم للدنجوان أنور وجدي

«انتهى بطريقة مؤلمة».. تفاصيل الزواج السري بين ناهد شريف وكمال الشناوي

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد رفعت.. قيثارة السماء «١-٢»
صفاء النجار
هدى العجيمى.. مع الأدباء الشبان
د.كريمة الحفناوى
المؤتمر الدائم للمرأة العاملة وحملة مناهضة العنف ضد المرأة
ماجد حبته
هل ينتحر أردوغان فى ليبيا؟!
المزيد

الثقافة

فى الذكرى الـ102 لميلاده.. أبرز 5 كتب تحدثت عن السادات

الساقى تطرح طبعة جديدة ومنقحة لكتاب خطّ فى الرمال

اليوم.. التداوى بالفلسفة على طاولة مكتبة مصر الجديدة

العربية للعلوم تصدر كتاب «إعادة التكوين» فى نسخته العربية