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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاتحاد الأوروبى يبدأ إجراءات التوقيع على اتفاق ما بعد «بريكست».. الإثنين

السبت 26/ديسمبر/2020 - 03:28 ص
الاتحاد الأوروبى
الاتحاد الأوروبى
وكالات
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يبدأ الاتحاد الأوروبي يوم الإثنين المقبل، إجراءات توقيع وتنفيذ الاتفاق التجاري لما بعد خروج بريطانيا من التكتل، الذي أبرم يوم الخميس الماضي.

ونقلت وكالة "فراس برس" عن دبلوماسي أوروبي أن رد فعل سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على النسخة غير النهائية من الاتفاق كان عاديا. وأضاف: "لم تكن هناك فرحة كبيرة، لأن الطلاق ليس خبرا سارا".

وأوضح الدبلوماسي أن "الاتفاق الواقع في 1200 صفحة سيخضع للتدقيق بحلول الاثنين، لتحديد ما إذا كان ينطوي على مسائل خفية يمكن أن تثير مشاكل".

ومن المقرر أن يجتمع السفراء مجددا الإثنين لإطلاق إجراءات التوقيع على الاتفاق من قبل الدول الأعضاء، تمهيدا للمصادقة عليه من قبل البرلمان الأوروبي.

ويتعين على الدول الأعضاء الموافقة على النص والتوقيع عليه مساء الثلاثاء أو الأربعاء، كي يتسنى نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي الخميس، ما يتيح دخوله حيز التنفيذ في الأول من يناير 2021.

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