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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مصرع وإصابة 7 أشخاص جراء حريق على متن سفينة روسية فى جزر الكنارى

السبت 26/ديسمبر/2020 - 04:11 ص
حريق على متن سفينة
حريق على متن سفينة روسية
وكالات
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لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 4 آخرون، جراء حريق على متن سفينة روسية لصيد الأسماك في جزر الكناري التابعة لإسبانيا.

وأفادت صحيفة «إيل بايس» الإسبانية، نقلًا عن هيئة الإطفاء، بأن الحريق نشب على متن سفينة «سفيابورج» الروسية لصيد الأسماك في ميناء لاس بالماس بجزيرة جران كناريا.

واستخدمت 9 سيارات إطفاء خلال إخماد الحريق. وتم انتشال 3 جثث يعتقد أنها لأفراد الطاقم، كما نقل 4 مصابون إلى المستشفى المحلي.

ولم يتم التعرف على هويات وجنسيات الضحايا بعد.

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